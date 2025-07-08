В России ликвидировали теневые площадки объемом 11 млрд рублей

Росфинмониторинг ликвидировал шесть теневых площадок в 2024 году, говорится в годовом отчете российской финразведки. Их общий объем составлял около 11 млрд рублей.

Шесть теневых площадок ликвидировано с общим объемом порядка 11 млрд рублей, установлено более 50 организаторов и свыше 300 заказчиков «теневых услуг», технических участников — около 2000, — говорится в документе.

Ранее стало известно, что Росфинмониторинг не допустил вывода 500 млрд рублей в теневой оборот в 2024 году. Результат достигнут благодаря ориентированию банков на новые схемы незаконных финансовых операций. Периметр информирующих о подозрительных операциях субъектов расширен на 18%, доля существенных нарушений снижена, отметили в финразведке.

До этого пресс-служба Росфинмониторинга сообщила, что в России с 5 июля 2025 года вводится новый механизм блокировки средств и имущества лиц, подозреваемых в причастности к диверсионной деятельности. Решения о заморозке активов будет принимать специальная межведомственная комиссия. В ее состав войдут представители компетентных государственных органов, однако их перечень является закрытой информацией.