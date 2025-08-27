День знаний — 2025
27 августа 2025 в 11:49

В Подмосковье хоронят забитого до смерти мигрантами Ерошевича

В Подмосковье прощаются с футболистом Ерошевичем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково проходит прощание с 20-летним футболистом Арсением Ерошевичем, пишет Telegram-канал Readovka. Спортсмен получил смертельные травмы в результате нападения мигрантов.

Чин отпевания возглавил Архиепископ Савва (Тутунов). В последний путь футболиста провожают родные, близкие, спортсмены и все неравнодушные. Людей так много, что некоторые наблюдают за службой с улицы, пишут авторы канала.

Несколько дней назад правоохранительные органы арестовали четвертого фигуранта дела по факту избиения Ерошевича. Подозреваемого заключили под стражу до 17 октября 2025 года. Ему вменяют статью о причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть по неосторожности.

Трагедия произошла около одного из клубов города Щелково 17 августа. В «Русской общине» сообщили, что сначала юноша и его оппонент один на один разбирались друг с другом, но затем на помощь иностранцу пришли товарищи. Ерошевича доставили в больницу в состоянии комы. Врачи не смогли спасти молодого человека — 23 августа он скончался.

