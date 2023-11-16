Навка и Винер — за, МОК — против: что известно про Игры дружбы — 2024

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19 октября президент РФ Владимир Путин постановил провести международные соревнования — Всемирные игры дружбы осенью 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Однако в Международном олимпийском комитете эту идею не поддержали. Может ли МОК повлиять на проведение соревнований и как на позицию комитета отреагировали в России — в материале NEWS.ru.

Что говорил МОК об Играх дружбы

В июне 2023 года глава МОК Томас Бах заявил, что «российское правительство пытается организовать политизированные спортивные события».

«Российское правительство обвиняет нас в несоблюдении политической нейтральности. В то же время это же правительство пытается организовать абсолютно политизированные спортивные соревнования», — цитирует Баха РИА Новости.

Тогда его мнение осталось незамеченным, но 15 ноября директор департамента МОК по связям с Национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод вновь напомнил о рекомендации органа.

«Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы хотели бы попросить все НОК проявлять осторожность в отношении этой инициативы. Действительно, любое участие НОК во Всемирных играх дружбы противоречило бы не только рекомендации исполкома МОК от 25 февраля 2022 года в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России, но и коллективной цели олимпийского движения — сохранению независимости и автономности спорта», — приводит слова Маклеода Inside the Games.

Чиновник добавил, что Международная ассоциация дружбы, которая примет летние и зимние Всемирные игры дружбы в тот же год, что и Олимпийские игры, «является политической организацией, финансируемой правительством России».

Фото: Tom Weller/dpa/Global Look Press Томас Бах

Когда и где Игры дружбы должны пройти

Всемирные игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге под лозунгом «обеспечения свободного доступа спортсменов к международной спортивной деятельности», о чем проинформировал официальный интернет-портал правовой информации.

На турнир приглашены атлеты примерно из 100 стран, а размер призов составит $40 тысяч за первое место, $30 тысяч — за второе и $20 тысяч — за третье. На данный момент в программу включено 27 видов спорта — 22 олимпийских и пять не олимпийских, включая пляжный футбол, спортивное программирование и акробатический рок-н-ролл.

Глава оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин не считает, что эти соревнования смогут заменить Олимпиаду. По его словам, мировой спорт живет в новых реалиях, которые требуют новых форматов.

«Мы чувствуем запрос на соревнования, где нет места дискриминациям и лозунгам. Возникла ассоциация дружбы и Игр дружбы. Это не альтернатива международным соревнованиям, это мощное дополнение со значительным призовым фондом. Мы не планируем строить новую инфраструктуру, мы будем базироваться на прекрасных объектах, которые уже есть в стране», — сказал Сорокин ТАСС.

На проведение Игр дружбы потребуется больше 8 млрд рублей. Об этом сообщили в комитете Госдумы по физической культуре и спорту.



«Ожидается пять тысяч спортсменов. Церемонии открытия и закрытия пройдут в Москве, часть программы — в Екатеринбурге», — рассказали в комитете.

Может ли МОК отменить проведение Игр дружбы

Рекомендация Международного олимпийского комитета не проводить большие турниры на территории России существует с 25 февраля 2022 года. С того момента МОК также рекомендовал «международным спортивным федерациям и организаторам соревнований не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц». А в тех случаях, когда это невозможно сделать максимально быстро, исполком настаивал «сделать все возможное, чтобы ни один спортсмен или спортивный чиновник из России или Белоруссии не был допущен к участию под своими флагами».

Всемирные игры дружбы предполагается провести вне юрисдикции МОК и других международных федераций. Олимпийский комитет России к этим соревнованиям также не имеет никакого отношения. А это значит, что разрешать или запрещать коммерческие турниры глава МОК не имеет права.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что думают в России о борьбе МОК с Играми дружбы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предостережение МОК, напомнил, что означает буква М в аббревиатуре комитета.

«В аббревиатуре МОК буква М не означает монополию на спортивный мир. Спортивный мир гораздо более многогранен, охватывает огромное количество стран. Форматы проведения соревнований могут быть разные, разные страны могут их инициировать, это все может происходить и вне контекста МОК. Это нужно всем понимать», — приводит слова Пескова ТАСС.

По мнению двукратной олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной, заявление МОК не имеет никакого значения для России.

«Мы будем проводить у себя соревнования крупного масштаба и пригласим на них того, кого хотим. Это не их дело, это наше дело, которое будет направлено на объединение спортсменов разных стран, созидание, на мастерство, профессионализм», — подчеркнула спортсменка.

Депутат Госдумы олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отметила, что Игры дружбы не будут похожи на олимпийские соревнования, и подчеркнула, что МОК воспринимает это как угрозу.

«МОК понимает, что для них это угроза, но ее нет. Они были и остаются Олимпийскими играми. Никто не претендует на их уничтожение, не то пытаются найти», — сказала Журова в беседе с NEWS.ru.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Ирина Винер

А вот для президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер заявление МОК не стало неожиданностью, по ее словам, на таких соревнованиях никто не будет требовать от участников отречься от флага и сменить форму.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка также отреагировала на рекомендацию МОК бойкотировать Всемирные игры дружбы в России.

«Они боятся. Поэтому и пугают всех вокруг, чтобы никто никуда не ехал. На кого-то эти заявления могут повлиять, на кого-то нет — 50 на 50. Все, что сейчас происходит в мире и политике, очень губительно для спорта и демократии», — сказала Навка «СЭ».

Представитель МИД России Мария Захарова уверена, что призыв МОК бойкотировать Всемирные игры дружбы свидетельствует о том, что международный орган превращается в «ком в горле мирового спорта».

Фото: Александр Макаров/РИА Новости Торжественное открытие соревнований «Дружба-84» в Москве на Большой спортивной арене стадиона «Лужники», 1984 год

Когда последний раз проводились Игры дружбы

Единственный раз этот турнир проводили в 1984 году в странах социалистического лагеря: СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР, на Кубе, КНДР, Монголии, Польше и Чехословакии. Каждое из этих государств бойкотировало Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, которые завершились за две недели до старта игр «Дружба-84».

Как и сейчас, официальная позиция тогда была такая: «Игры дружбы не являются альтернативой Олимпийским играм». Соревнования проводились во всех олимпийских видах спорта, кроме футбола, а также в трех не олимпийских — самбо, настольном теннисе и теннисе.

В соревнованиях «Дружба-84» участвовали спортсмены более 50 стран. Победу одержала сборная СССР, завоевав 126 золотых медалей.

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