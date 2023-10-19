«Мы всех приглашаем!»: в ГД позвали Эритрею и КНДР на Всемирные игры дружбы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рима Баталова

На международные соревнования Всемирные игры дружбы, которые пройдут в 2024 году в Москве и Екатеринбурге, приглашены многие страны, включая Северную Корею и Эритрею, заявила в беседе с «Подъемом» член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Рима Баталова. Она подчеркнула, что никаких ограничений на участие в соревнованиях в следующем году не будет.

Да, мы всех приглашаем! Мы будем приглашать всех, никаких ограничений нет, — сказала Баталова.

Депутат отметила, что для большей значимости соревнований было принято решение пригласить на них другие страны. По ее словам, также необходимо развить внутреннее соперничество за право участвовать в Играх от сборной России. Парламентарий напомнила, что в советские времена за одно место сражались по пять-шесть человек и похожую по уровню борьбу можно устроить и сегодня.

19 октября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Всемирные игры дружбы в 2024 году пройдут в Москве и Екатеринбурге. В документе говорится, что это обеспечит свободный доступ российских спортсменов к международной спортивной деятельности.

До этого председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поддержал идею министра спорта России Олега Матыцина пригласить украинских спортсменов на Игры дружбы. Парламентарий подчеркнул, что РФ готова соревноваться и дружить со спортсменами независимо от их национальности и гражданства. Он выразил уверенность, что многие украинские спортсмены захотели бы поучаствовать в соревнованиях, однако препятствием для этого могут стать федерации и Министерство спорта Украины, которые могут не допустить своих спортсменов.