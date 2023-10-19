Названы города России, которые примут Всемирные игры дружбы в 2024 году Путин поручил провести Всемирные игры дружбы в Москве и Екатеринбурге

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Всемирные игры дружбы в 2024 году пройдут в Москве и Екатеринбурге, следует из указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, это обеспечит свободный доступ российских спортсменов к международной спортивной деятельности.

В целях обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности, развития новых форматов международного спортивного сотрудничества постановляю провести международные соревнования «Всемирные игры дружбы» в 2024 году в городе Москве и городе Екатеринбурге, — говорится в документе.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поддержал идею министра спорта России Олега Матыцина пригласить украинских спортсменов на Игры дружбы. Парламентарий подчеркнул, что РФ готова соревноваться и дружить со спортсменами независимо от их национальности и гражданства. Он выразил уверенность, что многие украинские спортсмены захотели бы поучаствовать в соревнованиях, однако препятствием для этого могут стать федерации и Министерство спорта Украины, которые могут не допустить своих спортсменов.