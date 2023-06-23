В противоборстве Международного олимпийского комитета (МОК) с Международной ассоциацией бокса (IBA), кажется, поставлена точка. Последняя лишена признания со стороны главного спортивного органа и теперь точно не сможет проводить отборочные олимпийские соревнования. В чем суть конфликта, кто руководит IBA и исчезнет ли бокс из программы летних Игр? Ответы на эти и другие вопросы — в материале NEWS.ru.
Почему МОК больше не признает IBA
В 2019 году МОК приостановил деятельность IBA. Такое решение было связано с нарушением критериев по финансам, управлению, судейству и этике. В частности, по мнению членов МОК, арбитры на самых крупных соревнованиях работали предвзято.
«Мы постоянно и терпеливо пытались помочь, но нам так и не удалось добиться улучшений в трех проблемных областях. Мы достигли точки невозврата. Отзыв признания — единственное логичное решение», — сказал генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер 22 июня. Он подчеркнул, что организацию особенно беспокоит финансирование IBA российской компанией «Газпром».
Таким образом, приостановка деятельности обернулась для IBA полным отказом от признания организации со стороны МОК. Решение принималось на заседании исполкома МОК. В ходе голосования за лишение признания IBA высказались 69 человек, против — 1 человек, 10 человек воздержались.
Как отреагировали на решение МОК в IBA
В IBA не согласились с решением МОК, назвав его ошибочным и политизированным. В организации также считают, что лишение ее признания будет иметь «катастрофические» последствия для бокса.
«Мы успешно выполнили все рекомендации, изложенные МОК в его дорожной карте. В частности, мы урегулировали накопившиеся долги предыдущего руководства, укрепили спортивную честность за счет улучшения судейства, обновили совет директоров, привлекли опытных профессионалов с разных континентов», — говорится в официальном заявлении организации.
Как решение IBA скажется на олимпийских перспективах бокса
Вместе с санкциями в отношении IBА исполком МОК рекомендовал сессии комитета сохранить бокс в программе Олимпийских игр 2024 года в Париже. Такое решение, как объяснили в комитете, принято в интересах боксеров и самого вида спорта, который МОК считает очень важным для летних Игр.
«У нас нет проблем с боксом, нет проблем с боксерами. Если бы это было правдой, то соревнований в Токио бы не было. Не было бы и турнира в Париже. Мы высоко ценим спорт, но у нас очень серьезные проблемы с IBA. Мы любим бокс и считаем, что спортсмены заслуживают честного и прозрачного управления организацией», — заявил глава МОК Томас Бах.
Как решение МОК скажется на российских спортсменах
В феврале и марте прошлого года многие спортивные организации начали отстранять россиян и белорусов от международных турниров, и IBA сначала последовала этому примеру. Однако осенью 2022-го организация проводила чемпионат мира, к которому россиян и белорусов не только допустили, но и разрешили выступать с национальными флагами и гимнами. Это решение вызвало негативную реакцию ряда западных стран, которые выступили с инициативой о создании альтернативной федерации World Boxing.
Пока МОК официально не признал эту организацию, на ОИ-2024 в Париже боксеры будут отбираться через Тихоокеанские, Азиатские, Панамериканские и Европейские игры. Последние прямо сейчас проходят в Польше, россияне к ним не допущены. Именно поэтому шансы боксеров из России выступить на следующей Олимпиаде очень невысоки.
На прошлые Игры боксеры также отбирались не через турниры IBA, так как санкции в отношении организации уже действовали. Тогда решения о том, кто будет допущен к ОИ, принимала специально созданная комиссия.
Кто руководит IBA
В 2020 году президентом организации был избран россиянин Умар Кремлев. На тот момент конфликт с МОК уже разгорелся, а у IBA были долги в размере $20 млн. Функционер, судя по отчету федерации в этом году, закрыл большинство долгов. Сделать это помог спонсорский контракт с «Газпромом», заключенный в 2021-м.
В мае 2022 года Кремлев был на безальтернативной основе переизбран на должность главы IBA. До этого он занимался промоутерской деятельностью в России, а также занимал пост генерального секретаря Федерации бокса страны. До 19 лет Кремлев профессионально занимался боксом, но принял решение завершить карьеру.
«Это несправедливое решение МОК»
Серебряный призер Олимпиады-2020, двукратный чемпион мира и победитель Европейских игр — 2019 Муслим Гаджимагоедов рассказал NEWS.ru об отношении к решению лишить IBA признания МОК.
«Считаю, что это решение несправедливое. Хочется обратиться к руководству МОК, чтобы они не путали и не смешивали спорт и политику. Спорт — это совсем другое. Мы, спортсмены, простые работяги, которые тренируются с утра до вечера, чтобы прогрессировать и достигать наивысших результатов. Мы отдаем чуть ли не лучшее время в жизни для того, чтобы добиться высоких результатов», — сказал боксер.
«Надежда выступить на Олимпиаде сохраняется»
Гаджимагоедов признал, что шансы выступить на Олимпиаде в связи с этим решением МОК уменьшаются. Но надежда на благоприятный исход у спортсмена остается.
«Я буду продолжать подготовку. Все-таки есть надежда, что МОК исправит эту ситуацию и допустит российских и белорусских атлетов до Олимпийских игр. А надежда, как вы знаете, умирает последней. Моя мечта остается той же — золото Олимпийских игр. Как суждено, так и будет. Если не суждено поехать на Олимпийские игры, то будем все равно продолжать жить» — сказал он.
На вопрос об участии в Олимпийских играх в нейтральном статусе боксер ответил отрицательно. Позиция Федерации бокса России заключается в том, что боксеры — это одна семья и россияне должны выступать на равных условиях с другими участниками.
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