МОК отменяет Международную ассоциацию бокса: что это значит для россиян IBA больше не будет проводить отборочные соревнования к ОИ, но бокс в программе Игр сохранят

Фото: Georgiy Namazov/XinHua/Global Look Press

В противоборстве Международного олимпийского комитета (МОК) с Международной ассоциацией бокса (IBA), кажется, поставлена точка. Последняя лишена признания со стороны главного спортивного органа и теперь точно не сможет проводить отборочные олимпийские соревнования. В чем суть конфликта, кто руководит IBA и исчезнет ли бокс из программы летних Игр? Ответы на эти и другие вопросы — в материале NEWS.ru.

Почему МОК больше не признает IBA

В 2019 году МОК приостановил деятельность IBA. Такое решение было связано с нарушением критериев по финансам, управлению, судейству и этике. В частности, по мнению членов МОК, арбитры на самых крупных соревнованиях работали предвзято.

«Мы постоянно и терпеливо пытались помочь, но нам так и не удалось добиться улучшений в трех проблемных областях. Мы достигли точки невозврата. Отзыв признания — единственное логичное решение», — сказал генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер 22 июня. Он подчеркнул, что организацию особенно беспокоит финансирование IBA российской компанией «Газпром».

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Таким образом, приостановка деятельности обернулась для IBA полным отказом от признания организации со стороны МОК. Решение принималось на заседании исполкома МОК. В ходе голосования за лишение признания IBA высказались 69 человек, против — 1 человек, 10 человек воздержались.

Как отреагировали на решение МОК в IBA

В IBA не согласились с решением МОК, назвав его ошибочным и политизированным. В организации также считают, что лишение ее признания будет иметь «катастрофические» последствия для бокса.

«Мы успешно выполнили все рекомендации, изложенные МОК в его дорожной карте. В частности, мы урегулировали накопившиеся долги предыдущего руководства, укрепили спортивную честность за счет улучшения судейства, обновили совет директоров, привлекли опытных профессионалов с разных континентов», — говорится в официальном заявлении организации.

Фото: Georgiy Namazov/XinHua/Global Look Press

Как решение IBA скажется на олимпийских перспективах бокса

Вместе с санкциями в отношении IBА исполком МОК рекомендовал сессии комитета сохранить бокс в программе Олимпийских игр 2024 года в Париже. Такое решение, как объяснили в комитете, принято в интересах боксеров и самого вида спорта, который МОК считает очень важным для летних Игр.

«У нас нет проблем с боксом, нет проблем с боксерами. Если бы это было правдой, то соревнований в Токио бы не было. Не было бы и турнира в Париже. Мы высоко ценим спорт, но у нас очень серьезные проблемы с IBA. Мы любим бокс и считаем, что спортсмены заслуживают честного и прозрачного управления организацией», — заявил глава МОК Томас Бах.

Как решение МОК скажется на российских спортсменах

В феврале и марте прошлого года многие спортивные организации начали отстранять россиян и белорусов от международных турниров, и IBA сначала последовала этому примеру. Однако осенью 2022-го организация проводила чемпионат мира, к которому россиян и белорусов не только допустили, но и разрешили выступать с национальными флагами и гимнами. Это решение вызвало негативную реакцию ряда западных стран, которые выступили с инициативой о создании альтернативной федерации World Boxing.

Пока МОК официально не признал эту организацию, на ОИ-2024 в Париже боксеры будут отбираться через Тихоокеанские, Азиатские, Панамериканские и Европейские игры. Последние прямо сейчас проходят в Польше, россияне к ним не допущены. Именно поэтому шансы боксеров из России выступить на следующей Олимпиаде очень невысоки.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Российские спортсменки Анастасия Демурчян, Наталия Сычугова и Диана Пятак

На прошлые Игры боксеры также отбирались не через турниры IBA, так как санкции в отношении организации уже действовали. Тогда решения о том, кто будет допущен к ОИ, принимала специально созданная комиссия.

Кто руководит IBA

В 2020 году президентом организации был избран россиянин Умар Кремлев. На тот момент конфликт с МОК уже разгорелся, а у IBA были долги в размере $20 млн. Функционер, судя по отчету федерации в этом году, закрыл большинство долгов. Сделать это помог спонсорский контракт с «Газпромом», заключенный в 2021-м.

В мае 2022 года Кремлев был на безальтернативной основе переизбран на должность главы IBA. До этого он занимался промоутерской деятельностью в России, а также занимал пост генерального секретаря Федерации бокса страны. До 19 лет Кремлев профессионально занимался боксом, но принял решение завершить карьеру.

«Это несправедливое решение МОК»

Серебряный призер Олимпиады-2020, двукратный чемпион мира и победитель Европейских игр — 2019 Муслим Гаджимагоедов рассказал NEWS.ru об отношении к решению лишить IBA признания МОК.

«Считаю, что это решение несправедливое. Хочется обратиться к руководству МОК, чтобы они не путали и не смешивали спорт и политику. Спорт — это совсем другое. Мы, спортсмены, простые работяги, которые тренируются с утра до вечера, чтобы прогрессировать и достигать наивысших результатов. Мы отдаем чуть ли не лучшее время в жизни для того, чтобы добиться высоких результатов», — сказал боксер.

«Надежда выступить на Олимпиаде сохраняется»

Гаджимагоедов признал, что шансы выступить на Олимпиаде в связи с этим решением МОК уменьшаются. Но надежда на благоприятный исход у спортсмена остается.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Чемпион мира среди профессионалов, депутат Государственной думы РФ Николай Валуев и серебряный призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира Муслим Гаджимагомедов

«Я буду продолжать подготовку. Все-таки есть надежда, что МОК исправит эту ситуацию и допустит российских и белорусских атлетов до Олимпийских игр. А надежда, как вы знаете, умирает последней. Моя мечта остается той же — золото Олимпийских игр. Как суждено, так и будет. Если не суждено поехать на Олимпийские игры, то будем все равно продолжать жить» — сказал он.

На вопрос об участии в Олимпийских играх в нейтральном статусе боксер ответил отрицательно. Позиция Федерации бокса России заключается в том, что боксеры — это одна семья и россияне должны выступать на равных условиях с другими участниками.

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