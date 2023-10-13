Ирина Винер устроила экскурсию по Дворцу гимнастики: эксклюзивные кадры 13 октября состоялся прием с участием представителей МИД

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер во время встречи с главами дипломатических миссий во Дворце гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой в Лужниках

В пятницу во Дворце гимнастики Ирины Винер состоялась встреча глав дипломатических представительств дружественных государств с российским тренером, президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер.

Она провела экскурсию для журналистов, представителей МИД и иностранных гостей по своему дворцу, в интерьере которого сочетаются хай-тек и русский народный стиль. Часть колонн оформлены в стиле минимализма: на белом фоне написаны названия городов России. Винер пояснила, что они символизируют русские березы.

Тренер также пообщалась с представителями прессы. Она подтвердила, что ее гимнастки никогда не будут выступать под нейтральным флагом. Винер также обратилась к спортсменам через послов дружественных стран.

«В связи с тем, что сейчас происходит в мире и в спорте, для нас очень важно приглашать представителей дружественных стран, с которыми мы можем встречаться на спортивных площадках, соревноваться. И вот у нас будут Игры БРИКС, Игры ШОС, Игры СНГ недавно прошли. Будут Игры дружбы. И сейчас послы, которые были здесь (на открытии спортивной школы Ирины Винер. — NEWS.ru), передадут привет от нас и пожелание того, что я попросила их приезжать, учиться и соревноваться», — отметила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Лучшие фото со встречи — в галерее NEWS.ru.