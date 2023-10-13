«Хай-тек и хохлома»: Винер представила свою школу гимнастики в Москве Ирина Винер провела экскурсию в московском Дворце гимнастики

Фото: NEWS.ru

Ирина Винер

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер провела экскурсию для журналистов, представителей МИД и иностранных гостей в своем московском Дворце гимнастики. Она рассказала, что здание было обустроено за семь месяцев. По ее решению вся территория оформлена в сочетании стиля хай-тек и русского народного стиля, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Это здание было построено за семь месяцев. Когда я сюда пришла, это была просто бетонная коробка. Мне пришлось сломать архитектурную мысль, которую предполагали другие архитекторы, чтобы сделать то, что вы сейчас видите. Здесь сочетаются хай-тек — крыша, потолки — и русский народный стиль. Это эклектика — когда вот такая современная архитектура и хохлома каким-то образом сочетаются, — рассказала Винер.

Часть колонн оформлены в стиле минимализма: на белом фоне прямыми строчками написаны названия городов России. Винер пояснила, что эти 16-метровые колонны символизируют русские березы. Мозаика на полу и на колоннах в виде узоров выложена вручную, а на втором этаже здания расположился интерактивный музей, посвященный истории художественной гимнастики в России.

В июле главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер была удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. 13 октября она заявила, что российским спортсменам стоит отказаться от участия в Олимпийских играх, после того как МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России.