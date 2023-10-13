Винер рассказала, как ответить на решение МОК Винер призвала отказаться от участия в Олимпиаде после отстранения ОКР

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.Ru

Россиянам стоит отказаться от участия в Олимпийских играх, после того как Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР), заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер. Она добавила, что не видит положительного исхода, при котором россияне смогут выступить.

Я считаю, что этого следовало ожидать. Как говорит наш президент, «если драка неминуема, надо бить первым». Я думаю, что нам надо первыми отказаться от участия в Олимпийских играх. Нас настолько прижимают и унижают, что я не вижу тут положительного исхода, при котором мы сможем выступать, — сказала Винер.

Ранее МОК отстранил Олимпийский комитет РФ до дальнейшего уведомления из-за новых регионов, представительства которых включили в состав российского комитета. Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.

3 октября Винер заявила, что участие в спортивных соревнованиях в нейтральном статусе и в белой форме равносильно проигрышу. По ее словам, подобные условия унизительны для отечественных олимпийцев. Тогда она подчеркнула, что при таких обстоятельствах не имеет смысла ехать на соревнования.