Ирина Винер-Усманова назвала счастьем получение ордена от Владимира Путина Винер-Усманова назвала «ощущением счастья» получение ордена «За заслуги перед Отечеством»

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Президент России Владимир Путин, главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, удостоенная ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, призналась, что счастлива получить эту награду. В беседе с «360» она охарактеризовала свои эмоции как ощущение счастья.

Ощущение счастья. Счастья за то, <...> что мне дают работать, и что я работаю. Спасибо! — сказала тренер.

Ирина Винер-Усманова награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени указом президента России Владимира Путина. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Как поясняется, награда вручается тренеру за заслуги перед государством, а также за большой вклад в развитие физической культуры и спорта.

Издание уточняет, что теперь тренер, взрастившая множество выдающихся спортсменок, является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Она получила эту награду IV степени в 2006 году, III степени — в 2008-м и II степени — в 2018-м.

Месяц назад Владимир Путин подписал указ о награждении мэра Москвы Сергея Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. В пояснении к награде сообщается, что Собянин получили ее «за большой вклад в социально-экономическое развитие города Москвы».