РФ не будет унижаться: Винер отказалась выступать под нейтральным флагом Тренер Ирина Винер заявила, что РФ не будет выступать под нейтральным флагом

Фото: Xu Zijian/XinHua/Global Look Press

Россия не принимает условие о выступлении под нейтральным флагом на международных соревнованиях, заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Что она сказала, какие подробности известны?

Что сказала Ирина Винер про условия МОК

Ирина Винер сообщила, что отказывается принимать рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на соревнования, требующих от них выступать под нейтральным статусом.

«Флаг и гимн должны быть у наших детей, другого мы не понимаем и не принимаем. Сейчас — белая форма, сдаемся, наши спортсмены разделены красной линией, идет охота на волков и щенков», — сказала она.

Винер напомнила, как она пыталась встать на защиту гимнастки Дины Авериной на Олимпийских играх в Токио, когда спортсменка получила серебряную медаль. В ответ тренера дисквалифицировали на семь лет.

«То есть там думают, что нас столько не будет на Играх. Конечно, надо уничтожить матку. Наши спортсмены разделены флажками на командные и индивидуальные, но мы не приглашены, как мы можем говорить, что мы там будем участвовать? Зачем мы поедем, если там не будет ни одного болельщика, кто поднимет флаг и будет петь гимн? Почему, зачем мы должны унижаться?» — задалась вопросом тренер.

Какие требования МОК выдвинул российским спортсменам

Международный олимпийский комитет в конце марта огласил рекомендации по допуску российских спортсменов на международные соревнования. Они включают в себя индивидуальное разрешение, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта.

Также комитет заявил о запрете на участие в соревнованиях тем спортсменам, которые как-то связаны с силовыми структурами или выражают поддержку спецоперации на Украине.

В июле исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) решил допустить российских спортсменов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC) 29 сентября частично приостановила членство Паралимпийского комитета России. По мнению Ирины Винер, РФ не должна терпеть подобное.

«Считаю, что такого унижения наша страна не должна терпеть. Вот, убрали паралимпийцев, это позор, это обыкновенный фашизм. Мэр Парижа сказала: пусть приезжают как беженцы. Мои дети этого не сделают», — отметила она.

Как в РФ отреагировали на ограничения МОК

Президент России Владимир Путин заявил, что спортсмены должны сами принять решения относительно своего участия в Олимпиаде.

«И каждый их них, которые годами, десятилетиями готовились к важнейшим стартам, должны сами для себя принять определенные решения», — уточнил он.

Ограничения МОК в отношении России вредят самой идее олимпийского движения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается всех этих ограничений по олимпийскому движению, то в конце концов от них пострадает и уже страдает сама идея олимпизма. Поэтому мы надеемся, что в итоге разум восторжествует», — сказал он.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью NEWS.ru заявила, что возвращение российских спортсменов на международные соревнования зависит от хода спецоперации.

«Все зависит от того, как будет идти СВО и как себя будет вести украинская сторона. Если мы подпишем мирное соглашение, завтра все будут участвовать во всех соревнованиях с гимном и флагом. МОК невыгодно долго держать нас в нейтральном статусе», — отметила парламентарий.

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