Винер отреагировала на призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы Винер: призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы был ожидаемым

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Ирина Винер

Призыв Международного олимпийского комитета отказаться от участия в Играх дружбы в России был ожидаемым, заявила ТАСС президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. По ее словам, на таких соревнованиях никто не будет требовать от участников отречься от флага и сменить форму, как это делает МОК.

Этот шаг Международного олимпийского комитета не стал для меня неожиданностью. Мне с самого начала было понятно, что МОК будет придерживаться такой политики в отношении наших соревнований, — сказала Винер.

Как сообщалось ранее, Международный олимпийский комитет рекомендовал национальным комитетам отказаться от участия в Играх дружбы — 2024. По словам директора департамента МОК по связям с НОК Джеймса Маклеода, участие в соревнованиях противоречит рекомендации исполкома от 25 февраля 2022 года в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в РФ.

Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. Они представляют собой первые мультиспортивные соревнования, организованные под эгидой Международного движения дружбы. Спортсмены примут участие в соревнованиях по настольному теннису, тяжелой атлетике, синхронному плаванию, боксу, акробатическому рок-н-роллу, фехтованию и другим видам спорта. Всего было подготовлено 237 комплектов наград.