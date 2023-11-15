Хоркина оценила призыв МОК бойкотировать Игры дружбы — 2024 Светлана Хоркина: Россия может проводить соревнования любого масштаба

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Светлана Хоркина

Заявление Международного олимпийского комитета, который призвал бойкотировать Игры дружбы в России в сентябре 2024 года, не имеет для нашей страны никакого значения, заявила в беседе с KP.RU двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. По ее словам, Россия имеет право проводить у себя соревнования любого масштаба.

Мы будем проводить у себя соревнования крупного масштаба и пригласим на них того, кого хотим. Это не их дело, это наше дело, которое будет направлено на объединение спортсменов разных стран, созидание, на мастерство, профессионализм, — подчеркнула спортсменка.

Она напомнила три главных слова, ставших когда-то девизом олимпийского движения, — «быстрее, выше, сильнее». По словам Хоркиной, Игры дружбы — это новый формат, новые красивые соревнования для всех, кто выступает за спорт через дружбу и за дружбу через спорт, честно состязаться и выявлять победителей не на полях сражений, а на спортивных помостах.

Чемпионка пожелала всем спортсменам здоровья и совершенствования мастерства, показывая своим примером молодому поколению правильные ориентиры.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что Россия не собирается приглашать национальные олимпийские комитеты на Игры дружбы, так как формат состязаний предусматривает только участие стран и отдельных спортсменов. По словам спортсменки, Международный олимпийский комитет не может запретить проводить эти соревнования.