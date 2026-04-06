Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 19:24

Экс-глава WADA и почетный член МОК Крейг Риди умер в возрасте 84 лет

Фото: Henning Kaiser/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди умер на 85-м году жизни, сказано в сообщении на сайте Международного олимпийского комитета. Там также отмечается, что покойный был почетным членом МОК.

Он был непоколебимым поборником честности и с достоинством и решимостью вел мировое спортивное сообщество через самые сложные моменты. Его вклад в Олимпийские игры, чистый спорт и развитие спортсменов во всем мире будет жить в веках, — сообщил президент МОК Кирсти Ковентри.

Путь сэра Крейга в спорте начался в 1960-х годах с успешной карьеры игрока в бадминтон, после чего он перешел к управленческой деятельности. Именно под его руководством Международная федерация бадминтона добилась включения этого вида спорта в программу Олимпиады 1992 года в Барселоне.

В дальнейшем он сыграл решающую роль в подготовке игр уже в Лондоне в 2012 году. Одним из самых ответственных этапов его биографии стало руководство WADA. Коллеги отмечают внушительный вклад Крейга в развитие «чистого» спорта и непримиримую борьбу с допингом.

Ранее из жизни ушел двукратный чемпион СССР по гребному спорту и участник Олимпийских игр 1992 года в Барселоне Сергей Коротких. Он скончался в возрасте 59 лет. Причина его смерти неизвестна.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.