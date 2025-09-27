Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 16:15

Золотой ковер для «ленивого» сада: этот цветок не вытаптывается даже детьми и собаками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лапчатка ползучая (Potentilla reptans) — идеальное решение для цветущего газона, который выдерживает вытаптывание, не требует стрижки и цветет с июня до сентября яркими желтыми цветами.

Ее преимущества: устойчивость к засухе и морозам, быстрая скорость разрастания (за сезон покрывает до 1 м²) и способность вытеснять сорняки. Плотные кожистые листья и гибкие стебли восстанавливаются и после активных игр или пикников — не вытаптываются даже детьми и собаками.

Посадка весной или осенью: разложите отрезки стеблей с корешками на поверхности взрыхленной почвы, присыпьте землей и полейте. Дальше лапчатка развивается самостоятельно — не требует полива (кроме экстремальной засухи), подкормок и не болеет. Это идеальный золотой ковер для зон отдыха и «ленивых» садов.

Ранее был назван цветок, который растет везде — от солнца до глухой тени: посев осенью за 2 минуты.

Дарья Иванова
Д. Иванова
