17 сентября 2025 в 15:32

Этот цветок растет от солнца до глухой тени: посев осенью за 2 минуты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Примула обыкновенная — многолетник, который при подзимней посадке (октябрь-ноябрь) гарантированно зацветает уже в апреле-мае. Этот цветок растет везде — от солнца до глухой тени.

Его секрет — морозостойкость до –40 °C, способность цвести при температуре 5 °C и адаптивность к любым почвам: от песчаных до тяжелых глин. Посев осенью за 2 минуты: разбросайте семена по поверхности грунта перед первым снегом, присыпьте тонким слоем песка — стратификация пройдет естественным путем.

Весной примула прорастет даже под деревьями, где другие растения гибнут, и образует ковер из розовых, желтых, фиолетовых или белых «букетиков» с нежным ароматом. Она не требует полива (кроме экстремальной засухи), не болеет и подавляет сорняки, разрастаясь в плотные куртины. Это идеальный выбор для «ленивого» сада, альпинариев и проблемных зон — растение, которое цветет там, где остальные сдаются.

Ранее был назван цветок, который приживается даже в лужах: сажайте осенью — зацветет летом.

многолетники
цветы
дачи
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
