Посадил под зиму — получил цветущую клумбу с июня до заморозков: без полива

Посадил под зиму — получил цветущую клумбу с июня до заморозков: без полива

Эхинацея пурпурная — многолетник, который запускает непрерывное цветение с начала лета и до октября без полива и подкормок. Посадил под зиму — получил цветущую клумбу с июня до заморозков.

Ее секрет — глубокая корневая система, добывающая влагу даже в засуху, и феноменальная морозостойкость (до -40 °C). Посев прост: разбросайте семена по поверхности грунта перед первым снегом, прижмите доской — естественная стратификация обеспечит 100-процентную всхожесть весной.

Эхинацея растет на любых почвах, включая бедные и каменистые, не болеет и ежедневно раскрывает новые цветки-«ромашки» розовых, малиновых или белых оттенков, привлекая бабочек и пчел. Это идеальный выбор для дач, обочин дорог и регионов с непредсказуемым климатом.

Ранее был назван цветок, который при посадке под зиму гарантированно зацветет в июне: кинул семена — забыл до лета.