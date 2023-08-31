«Знаем мозоли»: как космонавты России и США уживаются сейчас на МКС 27 августа космический корабль Crew Dragon, в экипаж которого входит россиянин Константин Борисов, достиг МКС и успешно пристыковался к станции

Фото: roscosmos

27 августа космический корабль Crew Dragon с россиянином Константином Борисовым на борту достиг Международной космической станции (МКС) и успешно пристыковался к ней. Помимо него, членами экипажа стали американский астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт из Японии Сатоси Фурукава. NEWS.ru узнал, как русские и иностранцы уживаются вместе на МКС, обсуждают ли они политику и может ли в ближайшем будущем прекратиться сотрудничество между Роскосмосом и NASA из-за СВО и санкций.

Какие отношения на борту МКС у космонавтов из разных стран

Летчик-космонавт,Герой России Андрей Борисенко рассказал NEWS.ru, что космонавты из разных стран прекрасно живут и работают вместе на МКС, несмотря на политическую повестку. «Как и раньше. Режим взаимодействия и совместной работы не изменился», — говорит Герой России.

По его словам, экипаж на МКС — это единое целое, поэтому все его члены должны быть взаимозаменяемы. Это значит, что российские космонавты должны уметь работать на сегменте США, а американские астронавты — на российском. Он подчеркнул, что это особенно важно при возникновении внештатных ситуаций, таких как разгерметизация, попадание аммиака в герметичный объем станции, пожар и других.

«Мы должны, во-первых, доверять друг другу, а во-вторых — хорошо понимать друг друга. Мы как экипаж подводной лодки: либо все возвращаются, либо никто. На борту МКС точно такой же принцип», — добавил космонавт.

По словам Борисенко, члены экипажа знают все больные «мозоли» друг друга, чтобы во время ежедневного общения не «наступать» на них. В список таких тем могут входить не только политические, но и религиозные, личные и многие другие.

Фото: roscosmos

Кодекс поведения на МКС

Андрей Борисенко отметил, что все космонавты придерживаются Кодекса поведения космонавтов и астронавтов на борту МКС. В этом документе, принятом всеми странами-участницами проекта, сказано, что внутри экипажа не стоит обсуждать религиозные, политические вопросы и другие темы, которые могут доставить моральный дискомфорт.

«Это не дословно, но общий смысл такой. И документ показал свою жизнеспособность и необходимость его выполнения в процессе космических полетов для успешного выполнения задач», — сообщил Андрей Борисенко.

Летчик-космонавт Герой России Олег Артемьев объяснил NEWS.ru, что рекомендация не обсуждать определенные темы — это все же не строгий запрет.

«Просто если вести какие-то разговоры на эти темы, главное, чтобы не было обидно. Никогда себе не позволяем друг друга обижать», — сказал он.

Могут ли поругаться космонавты из разных стран на МКС

Олег Артемьев говорит, что на борту МКС никогда не бывает споров или раздоров из-за нахлынувших эмоций. «У тех, кто летает, такого еще ни разу не было. Среди ветеранов единичные случаи есть, кто начинает плохо относиться к нашей стране. Но это два человека. Они в своих соцсетях не очень хорошо отзываются о нас и о нашей стране», — говорит космонавт.

Герой России не назвал ничьи имена. Однако, вероятно, речь шла об американском астронавте Скотте Келли, который изменил отношение к РФ после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. До этого он был участником и командиром шести экспедиций на МКС, почти год провел на станции в паре с российским космонавтом Михаилом Корниенко. Теперь он пишет в Twitter (X) посты на русском языке, в которых резко высказывается в адрес Дмитрия Рогозина и других политиков.

Артемьев считает, что многие иностранные астронавты «просто раскачивают ситуацию». «Они живут у себя в стране, смотрят свой телевизор, слушают свое радио, и, конечно же, они попадают под влияние этой пропаганды и становятся на темную сторону, поддаются влиянию зомбоящика», — полагает Олег Артемьев.

По его словам, те астронавты, которые продолжают ездить в Россию тренироваться, понимают, что на самом деле происходит.

Фото: roscosmos

Общаются ли между собой космонавты из разных стран после полета

По словам Олега Артемьева, космонавты, побывавшие вместе на МКС, продолжают общаться и после возвращения на Землю.

«После каждого полета у каждого экипажа есть свой чат. Там друг друга с днем рождения поздравляем, с праздниками. Мы их семьи хорошо знаем, их детей. Поэтому никаких проблем нет. Лучше стало, теснее. Политическая обстановка никак не влияет», — рассказал Олег Артемьев.

Андрей Борисенко добавил, что космонавты видятся на встречах членов международной Ассоциации участников космических полетов. Туда могут вступить люди, которые выполнили хотя бы один космический полет.

«В этом году тоже скоро будет, будем общаться и на профессиональные, и на непрофессиональные темы тоже. Ассоциация — это не официальный орган, а профессиональное сообщество. Любые профессионалы общаются не только по работе, но и в личном плане, потому что по-другому общение в принципе не может быть построено», — сказал Андрей Борисенко.

Может ли закончиться сотрудничество НАСА и Роскосмоса

Олег Артемьев считает, что в ближайшем будущем сотрудничеству российских космонавтов и астронавтов из других стран по большому счету ничего не грозит. Однако ситуация, при которой оно может закончиться, в теории возможна.

«С нашей стороны вряд ли будет инициатива, с той стороны — непредсказуемо. Люди, кто сейчас руководит в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), работают с нами давно, хорошо нас знают. Это может быть только в том случае, если человек придет со стороны на пост руководителя космического агентства. Тогда он может что-то испортить в отношениях», — рассуждает Олег Артемьев.

По его словам, сотрудники НАСА чаще дружат с российскими космонавтами.

Кроме того, 25 августа исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что Роскосмос и NASA согласились в том, что практику перекрестных полетов на МКС российских космонавтов и американских астронавтов необходимо продолжить и после 2024 года.

Фото: roscosmos

Как зарубежные космонавты отзываются о работе с россиянами

Американский астронавт Марк Ванде Хай, который провел на борту МКС 355 дней, рассказал в интервью The Washington Post, что они с русскими космонавтами были одной командой. Около года он близко общался с Петром Дубровым. Как добавил астронавт, после возвращения на Землю ему было стыдно смотреть американские фильмы, в которых образы русских, как правило, искажены.

«Я знаю, что в русской культуре есть много чудесных вещей, которые и я нахожу замечательными. И у нас есть стереотипы о русских, которые, как я осознал, местами очень искажены», — сказал он в интервью.

Другой американский космонавт, Рекс Уолхайм также отметил, что у него сложились отличные отношения с российскими космонавтами.

«Мы проделали вместе много сложной работы. И мы должны использовать сильные стороны друг друга. С российскими коллегами всегда приятно работать. Они были прекрасными партнерами в течение на сегодня уже 20-летней истории программы космической станции», — подчеркнул Рекс Уолхайм.

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