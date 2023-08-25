Роскосмос изучит вопрос создания космических аппаратов для низких орбит

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Роскосмос и Агентство стратегических инициатив (АСИ) изучат вопрос создания космических аппаратов, предназначенных для полетов на предельно низких орбитах. Как пишет ТАСС, соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени».

Рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов, функционирующих на предельно низких орбитах (до 200 км), и изготовлении опытных образцов таких аппаратов для проведения испытаний, — сказано в документе.

Ответственность за исполнение поручения была возложена на главу Роскосмоса Юрия Борисова и генерального директора АСИ Светлану Чупшеву. Срок исполнения — не позднее 1 декабря.

Ранее сообщалось, что Роскосмос потерял автоматическую станцию «Луна-25», которая должна была сесть на естественном спутнике Земли для проведения ряда исследований. 20 августа в пресс-службе госкорпорации объявили, что аппарат разбился при столкновении с поверхностью Луны. До этого стало известно о нештатной ситуации во время плановой подачи импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты. Связь со станцией потеряли 19 августа, спустя чуть более недели с момента запуска. В ближайшие годы, как ожидается, Роскосмос направит на Луну новую миссию.