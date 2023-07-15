Журналист и кандидат в президенты США поспорили из-за Украины Журналист Карлсон и кандидат в президенты США Пенс в прямом эфире поспорили из-за Украины

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Майк Пенс

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон поспорил в прямом эфире с кандидатом в президенты США Майком Пенсом по поводу целесообразности поддержки Украины. В США много внутренних проблем, при этом Киев получил от Вашингтона десятки миллиардов долларов, указал журналист в ходе беседы, которую транслировал YouTube-канал BlazeTV.

Вы утверждаете, что украинцам не хватает американских танков. За последние три года каждый город в Соединенных Штатах стал намного хуже, — сказал Карлсон.

Он добавил, что Украину «большинство людей не могут найти на карте», но помощь в большом количестве ей направляется и возникает вопрос: в чем заинтересованность США в этом?

Пенс подчеркнул, что не имеет к ситуации отношения. При этом политик отметил, что не надо считать «величайшую нацию на планете» неспособной одновременно быть лидером свободного мира и решить внутренние проблемы.

Ранее Такер Карлсон в своей авторской программе заявил, что американские власти пытаются списать ситуацию в стране на теории заговора из России. Журналист сравнил отношение официальных лиц к проблемам, с которыми простые жители сталкиваются ежедневно. По его словам, страной правят люди, которые абсолютно некомпетентны в том, что они делают.