«Это придумали русские»: Карлсон указал на ложь властей США Журналист Карлсон: Вашингтон пытается списать проблемы в США на теории заговора из России

Фото: Alex Edelman / The Photo Access / Global Look Press

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон в своей авторской программе заявил, что американские власти пытаются списать ситуацию в стране на теории заговора из России. Журналист попросил своих подписчиков представить, что они летят в горящем самолете, где все игнорируют происходящее. Так Карлсон сравнил отношение официальных лиц к проблемам, с которыми простые жители сталкиваются ежедневно.

И вот вы, начиная уже паниковать, подзываете бортпроводницу. «В салоне дым!» — говорите вы ей, будто бы она сама этого не понимает. Но стюардесса лишь одаривает вас злобным взглядом: «А ну, замолчите, расист! — отвечает она. — Это опасная теория заговора, которую придумали русские. Прекратите распространять дезинформацию!» — сказал Карлсон.

По его словам, страной правят люди, которые абсолютно некомпетентны в том, что они делают.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал отчаянным дедом решившего баллотироваться на второй срок американского президента Джо Байдена. В своем Telegram-канале политик написал, что на месте американских военных создал бы бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами на случай победы Байдена в выборах, чтобы избежать возможных последствий.