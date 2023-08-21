«Катастрофическая ошибка»: почему рухнула «Луна-25», что будет дальше Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт назвал причины крушения станции

Фото: «Роскосмос»

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт рассказал в беседе с NEWS.ru, почему могла потерпеть крушение станция «Луна-25», кто в этом виноват и как происшествие отразится на дальнейшем развитии российской лунной программы.

«Ошибка была катастрофической»

— Как вы думаете, что же все-таки произошло с «Луной-25»?

— Я удовлетворен тем, что Роскосмос изложил в своей официальной версии, которая, наверное, требует дополнительного «перевода» на понятный язык. Что там произошло? Сначала работала ракета-носитель «Союз 21Б», задачей которой было вынести головной блок на низкую круговую орбиту — около 200 километров над землей. Головной блок — это, собственно, станция «Луна-25» и разгонная ступень «Фрегат». Он отделился, далее «Фрегат» должен был разогнаться вместе со станцией еще больше, чтобы подлететь к Луне. Для этого скорость, с которой весь аппарат двигался на орбите Земли, нужно было увеличить на 3,2 километра в секунду, что немало. «Фрегат» эту функцию выполнил, отделился, дальше «Луна-25» полетела сама по себе, на собственном двигателе, полагаясь на собственную систему расчета траектории.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Натан Эйсмонт

Разгонный блок, тот самый «Фрегат», как и любой подобный, периодически работает с ошибками. О некоторых из них мы вовремя узнаем и исправляем. Для коррекции использовался уже собственный двигатель «Луны-25». Он изменил скорость станции, но после новых измерений был сделан вывод, что ее нужно подкорректировать еще раз. Затем аппарат уже полетел в сторону Луны, летел туда пять суток. Потом ему нужно было снизить скорость относительно Луны, чтобы не пролететь мимо и выйти на ее орбиту. Было установлено, что все идет по плану.

По программе аппарат должен был быть на орбите Луны около трех суток. Дальше должен был сесть в заданную точку вблизи южного полюса. Станция находилась над Луной на высоте 100 километров, нужно было выйти на предпосадочную орбиту на высоте всего 18 километров. Но система, которая управляет двигателем, сработала с ошибкой. Ошибка была катастрофической. Скорость нужно было уменьшить всего на десяток метров в секунду, такой порядок. А система почему-то притормозила сильнее, аппарат в итоге врезался в Луну.

— Насколько уверенно можно говорить о том, что все произошло именно так?

— Эта версия требует серьезной проверки. Создана межведомственная комиссия, в которую вошли члены Академии наук, а также независимые организации и эксперты, чтобы они могли парировать желание некоторых участников проекта уйти от обвинения в ошибках. Это нормальная процедура, которая выполняется в случае неудачных миссий.

«Круг виноватых не слишком широк»

— По вашему мнению, можно ли уже сейчас примерно определить, кто виноват в этом инциденте?

— Это должна решать комиссия, но, безусловно, можно. Считаю, что это работники Роскосмоса. Сейчас разные есть гипотезы, в том числе откровенно дурацкие и вредные. Но есть и наиболее вероятный сценарий случившегося — в отчете Роскосмоса о нем и сказано. И круг виноватых, он, по-видимому, не слишком широк.

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»/РИА Новости Доставка автоматической станции «Луна-25» научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина на космодром Восточный

— Вы говорите, есть «дурацкие теории» случившегося. Какие, например?

— Что там была ошибка в расчетах. Это исключено. Чтобы от этих ошибок защититься, еще со времен Советского Союза расчеты делаются параллельно несколькими организациями независимо друг от друга: по своим алгоритмам, на своей вычислительной технике, со своими ограничениями и предположениями. А дальше результаты уже сравнивают. В этот раз расчеты делали три организации, их итоги абсолютно совпали. Тут ошибка исключена. Еще есть гипотеза о метеорите. Но это все ерунда.

«Этот случай — редкость»

— По опыту советской лунной программы, насколько эта катастрофа укладывается в общий ряд подобных неудач?

— С советской лунной программой, наверное, не стоит сравнивать, потому что там все было в новинку. В ряду этих лунных программ столько было неудач, по-моему, полтора десятка. Там была некая ошибка в оценке процессов, которую никак не могли преодолеть. Были и другие, но эта самая главная. Была проблема запуска в невесомости. Если вы летите на орбиту спутника Земли, вы можете таким образом построить сценарий, что у вас перегрузка все время сохраняется, то есть двигатели работают все время без перерыва: двигатели одной ступени отработали — включаются двигатели следующей ступени. И таким образом создается перегрузка. Чтобы топливо в баках не перемешалось с газом наддува, перегрузка нужна в момент запуска двигателя обязательно. На Земле она возникает и дальше в полете сохраняется. А если мы летим на Луну, приходится делать перерыв. Появляется невесомость, а дальше надо вернуть перегрузку, иначе при запуске двигатель взорвется. Эту проблему решить очень трудно. Но простой способ был предложен — твердотопливные двигатели. Там ничего не перемешается. Потом выяснилось, что, во-первых, они недостаточно долго работали, а во-вторых, их тяга была недостаточная. Как только была установлена эта причина, все пошло как по маслу. После этого подобных аварий уже не было. Сейчас же мы многое знаем из того, о чем тогда не знали, но тем не менее от такого рода аварий это не спасает.

— Учитывая накопленный опыт подобных запусков, насколько это грубая ошибка в сравнении с теми, что совершались раньше?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Модель космического аппарата «Луна-25» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Модель космического аппарата «Луна-25» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» Фото: АО «НПО Лавочкина» Подготовка автоматической станции «Луна-25» в монтажно-испытательном корпусе космодрома Восточный Фото: АО «НПО Лавочкина» Подготовка автоматической станции «Луна-25» в монтажно-испытательном корпусе космодрома Восточный Фото: АО «НПО Лавочкина» Подготовка автоматической станции «Луна-25» в монтажно-испытательном корпусе космодрома Восточный Фото: АО «НПО Лавочкина» Подготовка автоматической станции «Луна-25» в монтажно-испытательном корпусе космодрома Восточный Фото: Роскосмос Подготовка автоматической станции «Луна-25» в монтажно-испытательном корпусе космодрома Восточный Фото: Роскосмос Подготовка автоматической станции «Луна-25» в монтажно-испытательном корпусе космодрома Восточный Фото: Роскосмос Конструктивные особенности автоматической станции «Луна-25» Фото: Роскосмос Конструктивные особенности автоматической станции «Луна-25» Фото: Роскосмос Схема посадки на Луну Фото: Роскосмос Схема посадки на Луну Фото: АО «НПО Лавочкина» Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Луна-25» Фото: АО «НПО Лавочкина» Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Луна-25» Фото: Роскосмос Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Луна-25» Фото: Роскосмос Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Луна-25» Фото: Роскосмос «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности Фото: Роскосмос «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности Фото: Роскосмос Первые результаты работы научных приборов автоматической станции «Луна-25» на окололунной орбите Фото: Роскосмос Первые результаты работы научных приборов автоматической станции «Луна-25» на окололунной орбите Фото: Роскосмос Районы для посадки — основной, расположенный к северу от кратера Богуславский (отмечен зелёным), и два резервных (отмечены красным и белым) Фото: Роскосмос Районы для посадки — основной, расположенный к северу от кратера Богуславский (отмечен зелёным), и два резервных (отмечены красным и белым) Фото: Роскосмос Снимок с камер автоматической станции «Луна-25» на этапе перелета к естественному спутнику Земли Фото: Роскосмос Снимок с камер автоматической станции «Луна-25» на этапе перелета к естественному спутнику Земли Фото: Роскосмос «Луна-25» скорректировала окололунную орбиту Фото: Роскосмос «Луна-25» скорректировала окололунную орбиту Фото: Роскосмос Основная научная аппаратура «Луны-25» Фото: Роскосмос Основная научная аппаратура «Луны-25»

— Нелегко говорить, я все-таки не в команде запуска. Но мне кажется, что этот случай все равно редкость, хотя какая-то неясность и присутствует. В этот раз по крайней мере есть возможность проверить все наши гипотезы и домыслы на Земле. И это будет сделано.

«Задача — понять, есть ли вода на Луне»

— Насколько это отразится на российской лунной программе? Я так понимаю, что это один из первых ее этапов, который должен привести к строительству постоянной лунной базы.

— Да, я так же себе это представляю. Хотя текущие планы настолько далеко не простираются. Последний этап — возвращение образцов грунта в конце десятилетия. Если продолжать программу, как будто ничего не было, то в общем я могу сказать, что не очень сильно отразится. Но фундаментальная наука сейчас не получит ожидаемых ответов в результате тех измерений, которые должна была провести «Луна-25». Это не конец света, но это отсрочка, непонятно на сколько лет. Есть хорошая идея — использовать запчасти «Луны-25» для нового запуска. Дело в том, что космическая научная аппаратура делается всегда не в одном экземпляре, обязательно есть запасные. Так что когда аппарат готов, оставшиеся запчасти — это фактически дубль того же аппарата. Полноценный или неполноценный, но в общем дубль. И поэтому есть соблазн, мне кажется, что от него все-таки не удержатся, сделать еще одну станцию, используя эти запчасти. На мой взгляд, это оптимальный вариант по стоимости, времени, использованию специалистов. Но как оно будет на самом деле — посмотрим, я не знаю.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Натан Эйсмонт

— Нынешняя неудача отразится на сроках запуска программы «Луна-26»?

— Нет, там отдельная программа, отдельные приборы. Это абсолютно точно не повлияет на «Луну-26». А в решении задач может быть серьезная отсрочка. Но американцы в 2025 году хотят отправить экипаж на поверхность Луны. Посмотрим, что у них получится.

— О решении каких задач идет речь?

— Фундаментальная задача — понять, есть ли вода на Луне. На самом деле она должна быть точно, но ее пока никто не нашел. Еще это изучение происхождения и эволюции Луны и Земли. Наличие воды на Луне, в общем-то, означает решение прикладных задач.

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