Роскосмос захотел расширить сотрудничество с NASA Замглавы Роскосмоса Ельчанинов заявил о готовности расширить сотрудничество с NASA

Фото: NASA/Global Look Press

Корпорация Роскосмос готова к расширению сотрудничества с NASA в сфере изучения космоса, заявил в беседе с «Интерфаксом» первый заместитель гендиректора компании Андрей Ельчанинов. Он подчеркнул, что сейчас между сторонами установлен тесный контакт, и он будет только развиваться.

Рабочий контакт с американцами у нас налажен, специалисты общаются в ежедневном режиме, программа перекрестных полетов работает, мы не намерены останавливаться и готовы расширять это сотрудничество, — отметил представитель Роскосмоса.

Ельчанинов подчеркнул, что сейчас космос является одним из немногих направлений, в котором страны продолжают сотрудничать друг с другом. По его словам, позиция руководства корпорации: космос вне политики.

Ранее сообщалось, что Роскосмос вместе с Российской академией наук в настоящее время прорабатывают возможность исследования Марса с учетом задела миссии «ЭкзоМарс-2022». До этого в Европейском космическом агентстве (ЕКА) отвергли предложение России запустить миссию в 2024 или 2026 году.

Также в Роскосмосе сообщили, что знают о планах европейцев по запуску марсохода в октябре 2028 года без участия России. В компании пожелали коллегам из ЕКА успехов в этом запуске.