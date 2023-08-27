Crew Dragon с российским космонавтом Борисовым пристыковался к МКС

Фото: NASA/via Globallookpress.com

Константин Борисов (в центре)

Космический корабль Crew Dragon, в экипаж которого входит Константин Борисов, достиг МКС и успешно пристыковался к станции, сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Также на борту находятся астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава.

Через полтора часа члены экипажа смогут ступить на борт Международной космической станции. По словам представителей NASA, они останутся там на шесть месяцев.

Стыковка была выполнена в автоматическом режиме. Корабль прибыл к космической станции в 16:16 по московскому времени.

Это уже седьмой запуск корабля Crew Dragon к станции. Борисов стал третьим российским космонавтом, принявшим участие в перекрестных полетах РФ и США. Его предшественником является Андрей Федяев, который входил в состав экипажа Crew-6. Космонавтка Анна Кикина при этом стала первым отечественным специалистом, опробовавшим программу перекрестных полетов.

Ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon стартовала к МКС днем ранее с космодрома в США. Изначально полет должен был состояться 17 августа, однако дата сдвинулась. Причиной назвали необходимость проверить стартовую площадку после запуска Falcon Heavy.