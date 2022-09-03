Космонавт Крикалев объяснил, зачем США перекрестные полеты с россиянами

Фото: World History Archive/Global Look Press

Перекрестные полеты россиян и американцев на Международную космическую станцию (МКС) являются хорошим примером взаимовыгодного сотрудничества. Они позволяют в случае форс-мажора доставить на станцию хотя бы одного члена экипажа. Об этом заявил герой России, летчик-космонавт Сергей Крикалев в эфире РБК.

Цель перекрестных полетов — повышение устойчивости программы для парирования возможных нештатных ситуаций, и среди нештатных ситуаций, которые рассматриваются, — это проблемы, связанные со стартом, сближением, стыковкой корабля, — пояснил Крикалев.

Он добавил, что если по какой-либо причине возникают проблемы, чтобы американский или российский сегмент не остался без экипажа, они летят на кораблях второй страны. Такая подстраховка позволяет в любом случае доставить на станцию хотя бы одного члена экипажа.

Это целесообразно для обеих сторон, — резюмировал Крикалев.

Ранее заместитель руководителя программ Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по МКС Дана Вайгл заявила, что соглашение между Россией и США о перекрёстных полётах на МКС находится на финальной стадии согласования.