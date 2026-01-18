Атака США на Венесуэлу
Желтки мешаю с мукой: суперский омлет с грибами — когда вареные яйца и глазунья надоели

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда привычные завтраки уже не радуют, на выручку приходит этот грибной омлет. Он получается пышным, сытным и совсем не похожим на обычную яичницу. Секрет — в разделении яиц и правильной текстуре: омлет выходит нежным внутри и ароматным за счет грибов и зелени. Такой вариант отлично подойдет и для завтрака, и для легкого ужина.

Ингредиенты: шампиньоны — 300 г, яйца — 5 шт., мука — 2 ст. л., соль по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, сливочное или растительное масло — 2 ст. л., минеральная вода без газа — 1/4 стакана, зеленый лук и петрушка — по вкусу.

Приготовление: грибы мелко нарезаем и обжариваем на сковороде до золотистости. В конце добавляем соль, перец и измельченную зелень, снимаем с огня. Яйца разделяем на белки и желтки. Белки взбиваем до устойчивой пены. Желтки смешиваем с водой, добавляем муку и тщательно размешиваем до густой, однородной массы без комков. Аккуратно соединяем желтковую смесь с белками, затем вмешиваем обжаренные грибы. Сковороду смазываем маслом, хорошо разогреваем и выкладываем омлетную массу. Готовим на умеренном огне до схватывания, при желании можно накрыть крышкой. Омлет получается воздушным, насыщенным по вкусу и отлично заменяет привычные яйца.

Ранее мы делились рецептом чумовой намазки на хлеб из баночки сайры. Ну почему многие игнорируют консервы? Это очень вкусно!

