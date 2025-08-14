Завтрак за 10 минут! Нежный кабачковый паштет: нужно 4 ингредиента и сыр

Нежный паштет из кабачков и плавленого сыра — вкус детства! Этот паштет — настоящая находка для тех, кто любит простые, но необычные блюда. Всего 4 основных ингредиента, 20 минут — и вы получаете нежную, тающую во рту закуску с приятным сырным вкусом. Это не икра, а что-то гораздо интереснее!
Ингредиенты:
Кабачки — 2 шт. (600 г)
Лук репчатый — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Сырки плавленые — 2 шт.
Укроп — небольшой пучок
Соль, перец — по вкусу
Масло растительное — для жарки
Приготовление:
Обжарьте овощи: лук и морковь нарежьте кубиками, обжарьте на масле до мягкости. Добавьте натертые кабачки, тушите под крышкой 15 минут, пока вся жидкость не испарится.
Добавьте сыр: в горячие овощи положите плавленые сырки, перемешайте до полного растворения.
Доведите до вкуса: посолите, поперчите, добавьте рубленый укроп. Пюрируйте блендером до гладкости.
Остудите и намазывайте на тосты или крекеры — пальчики оближешь!
