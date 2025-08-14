Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 августа 2025 в 08:48

Завтрак за 10 минут! Нежный кабачковый паштет: нужно 4 ингредиента и сыр

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежный паштет из кабачков и плавленого сыра — вкус детства! Этот паштет — настоящая находка для тех, кто любит простые, но необычные блюда. Всего 4 основных ингредиента, 20 минут — и вы получаете нежную, тающую во рту закуску с приятным сырным вкусом. Это не икра, а что-то гораздо интереснее!

Ингредиенты:

  • Кабачки — 2 шт. (600 г)

  • Лук репчатый — 1 шт.

  • Морковь — 1 шт.

  • Сырки плавленые — 2 шт.

  • Укроп — небольшой пучок

  • Соль, перец — по вкусу

  • Масло растительное — для жарки

Приготовление:

  1. Обжарьте овощи: лук и морковь нарежьте кубиками, обжарьте на масле до мягкости. Добавьте натертые кабачки, тушите под крышкой 15 минут, пока вся жидкость не испарится.

  2. Добавьте сыр: в горячие овощи положите плавленые сырки, перемешайте до полного растворения.

  3. Доведите до вкуса: посолите, поперчите, добавьте рубленый укроп. Пюрируйте блендером до гладкости.

Остудите и намазывайте на тосты или крекеры — пальчики оближешь!

Ранее сообщалось о двух лучших рецептах маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!

паштеты
рецепты
завтраки
кабачки
закуски
Мария Левицкая
М. Левицкая
