Завтрак Си Цзиньпина за 15 минут — рис в глазури по-китайски за копейки

Рис с овощами и яйцом по-китайски — это быстрый и питательный завтрак, который готовится всего за 15 минут. Блюдо сочетает в себе нежность яиц, хруст свежих овощей и пикантность традиционных азиатских соусов. Идеальное решение для тех, кто ценит свое время, но не готов отказываться от вкусной и полезной еды.

Для приготовления потребуется: 200 г отварного риса, 2 яйца, 1 морковь, 50 г зеленого горошка, 2 стебля зеленого лука, 2 зубчика чеснока, 3 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. кунжутного масла, растительное масло для жарки. Разогрейте сковороду вок, обжарьте измельченный чеснок, добавьте нарезанную соломкой морковь и горошек. Через 2 минуты вбейте яйца, быстро перемешайте. Добавьте рис, соевый соус и готовьте еще 3–4 минуты. В конце добавьте зеленый лук и кунжутное масло.

Блюдо получается сбалансированным: яйца создают нежную текстуру, овощи добавляют хруст, а соевый соус и кунжутное масло придают насыщенный вкус.

