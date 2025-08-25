Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 12:30

Картофельно-кабачковые блины с зеленым луком! Простой и вкусный завтрак

Ищете рецепт идеальных овощных блинов, которые получаются тонкими, хрустящими и невероятно ароматными? Эти картофельно-кабачковые блины станут вашим любимым блюдом для завтрака или ужина! Они сочетают в себе хруст картофеля, нежность кабачка и свежесть зеленого лука. А золотистая корочка и аппетитный аромат никого не оставят равнодушным.

Натрите на мелкой терке 2 средние картофелины и 1 молодой кабачок. Отожмите лишнюю жидкость. Добавьте 50 граммов мелко нарезанного зеленого лука, 2 яйца, 100 миллилитров молока, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте. Всыпьте 5 столовых ложек муки — тесто должно получиться как густая сметана.

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя тонкие блины. Обжаривайте на среднем огне 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте сразу же со сметаной или вашим любимым соусом. Эти блины хороши и горячими, и холодными, а их тонкий вкус и хрустящая текстура покорят вас с первой пробы!

Мария Левицкая
Мария Левицкая
