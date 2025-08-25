Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 15:32

Экспорт российской нефти в Индию сократился на фоне заявлений Трампа

Поставки российской нефти в Индию за неделю упали на 17% из-за заявлений из США

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экспорт российской нефти в Индию за неделю с 11 по 17 августа уменьшился на 17% (до 169 тысяч тонн в сутки) по сравнению с предыдущей неделей, передает РБК со ссылкой на обзор ЦЦИ. По данным издания, сокращение поставок произошло на фоне заявления президента США Дональда Трампа о повышении торговых тарифов на индийскую продукцию с 25% до 50% из-за того, что страна активно закупает нефть у России.

Общий объем поставок нефти из российского государства также сократился — на 14% неделя к неделе (до 385 тысяч тонн в сутки). Но, по мнению экспертов, данная динамика не критична.

Ранее министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что западные страны могут отказаться от покупки индийской нефти, если их что-то не устраивает. Эти слова стали ответом на введение США дополнительных пошлин на импорт из страны.

До этого стало известно, что Украина значительно увеличила импорт нефтепродуктов из Индии. В ходе исследования выяснилось, что топливо доставляли преимущественно по Дунаю через Румынию. При этом эксперты заметили, что большая часть ресурсов в Индии производится на основе российских.

Индия
Россия
нефть
США
поставки
