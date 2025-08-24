Этот салат возвращает в уютную деревню — вкуснота с печеной картошечкой

Этот салат с запеченным картофелем и свежими овощами напоминает о простых и вкусных деревенских блюдах. Хрустящая картошка, сочные огурцы и пекинская капуста создают гармоничный вкус, который переносит в лето. С добавлением курицы салат превращается в сытное основное блюдо.

Для приготовления отварите 4–5 молодых картофелин в мундире, раздавите их стаканом, посолите, сбрызните маслом и запекайте при 200 °C до румяной корочки. Нарежьте 1/4 пекинской капусты, 2 огурца и несколько стрелок зелёного лука. Для соуса смешайте 80 г греческого йогурта, рубленую зелень, 1 ч. л. горчицы и соль по вкусу. Соедините все ингредиенты и заправьте соусом.

Салат получается с хрустящей картошкой, свежими овощами и пикантной заправкой. Подавайте его сразу, украсив зеленью. Это блюдо отлично сочетается с запеченной курицей или как самостоятельный легкий ужин.

