Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 06:02

Этот салат возвращает в уютную деревню — вкуснота с печеной картошечкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат с запеченным картофелем и свежими овощами напоминает о простых и вкусных деревенских блюдах. Хрустящая картошка, сочные огурцы и пекинская капуста создают гармоничный вкус, который переносит в лето. С добавлением курицы салат превращается в сытное основное блюдо.

Для приготовления отварите 4–5 молодых картофелин в мундире, раздавите их стаканом, посолите, сбрызните маслом и запекайте при 200 °C до румяной корочки. Нарежьте 1/4 пекинской капусты, 2 огурца и несколько стрелок зелёного лука. Для соуса смешайте 80 г греческого йогурта, рубленую зелень, 1 ч. л. горчицы и соль по вкусу. Соедините все ингредиенты и заправьте соусом.

Салат получается с хрустящей картошкой, свежими овощами и пикантной заправкой. Подавайте его сразу, украсив зеленью. Это блюдо отлично сочетается с запеченной курицей или как самостоятельный легкий ужин.

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.

еда
салаты
рецепты
картофель
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Озвучены признаки, которые помогут распознать террористов
Всем российским пенсионерам предложили удешевить проезд
Уничтожили линию снабжения ВСУ: успехи ВС РФ к утру 24 августа
Шведский пункт НАТО остался без света
Мария Шарапова навечно вписала свое имя в историю тенниса
Очевидцы рассказали о раздавшейся канонаде в Сызрани
В США озвучили, куда власти еще намерены отправить военных
Как доехать до Астрахани по платной М-4 «Дон» и бесплатным Р-216 и Р-22
Юрист объяснила, как законно отказаться сдавать деньги в школе
Врачи пояснили, сколько арбуза можно съесть в «сезонный» период
Стало известно, чем грозит чрезмерное употребление сладкой газировки
Российские силы крепко держат свои позиции в Сумской области
Обнародован перечень обязательных школьных предметов в России
Романы, намоленное материнство, карьера: куда пропала Равшана Куркова
Россиянам рассказали о простом способе для выхода на страховую пенсию
С основателя банка «Тинькофф» перестали взыскивать 20 млн рублей
На Курской АЭС после атаки украинского БПЛА начался пожар
Москвичей предупредили о резком снижении видимости на улицах
Граждан РФ ждет сокращенная рабочая неделя в ноябре
Составлен список звезд, объявивших о разводе летом 2025 года
Дальше
Самое популярное
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами
Общество

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.