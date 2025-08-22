Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 20:46

Простой салат из кабачков на зиму: готовьте много — его съедят первым

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат из кабачков, моркови и лука на зиму — это вкусное сочетание кабачков, сладости моркови и пикантности лука с кислинкой маринада. Блюдо получается сочным и идеально подходит как гарнир или самостоятельная закуска.

Для приготовления возьмите: 2 кг молодых кабачков, 500 г моркови, 500 г репчатого лука, 100 мл растительного масла, 100 мл 9-процентного уксуса, 100 г сахара, 2 ст. л. соли, 3 зубчика чеснока, специи (лавровый лист, перец горошком). Кабачки нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке, лук — полукольцами. Обжарьте овощи на масле 10 минут, добавьте измельченный чеснок, сахар, соль, уксус и специи. Тушите 20 минут на среднем огне, помешивая.

Горячий салат разложите по стерильным банкам, закатайте крышками, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте — через 2 недели закуска раскроет вкус полностью. Готовьте сразу много — этот простой салат съедят первым.

Ранее стало известно, как приготовить лечо на раз-два: рецепт на 1 кг перцев и полкило помидоров.

