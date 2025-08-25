Минтай в брикетах под кабачковой шапочкой! Простое и бюджетное блюдо

Минтай в брикетах под кабачковой шапочкой! Простое и бюджетное блюдо! Невероятно сочный и ароматный минтай под нежным слоем кабачков и сыра! Этот рецепт гарантирует, что рыба никогда не будет сухой — сочная кабачковая «шапочка» сохраняет всю влагу и сок.

Ингредиенты

Минтай в брикетах — 4 шт.

Кабачок — 1 шт. (средний)

Помидоры — 2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Сметана — 3 ст. л.

Сыр твёрдый — 100 г

Приправа для рыбы — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Масло растительное — 1 ст. л.

Зелень — для подачи

Приготовление

Рыбные брикеты выложите в форму для запекания, слегка смазанную маслом, и дайте полностью разморозиться. Посыпьте минтай приправой для рыбы и солью, обильно смажьте сметаной. Лук нарежьте полукольцами, помидоры — кружочками, кабачок — тонкими пластинами, чеснок измельчите. На рыбу выложите слой лука, затем кружочки помидоров и пластины кабачка. Посыпьте чесноком и слегка посолите. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 20 минут. Достаньте форму, посыпьте блюдо тёртым сыром и верните в духовку ещё на 10-15 минут до золотистой сырной корочки. Подавайте горячим, украсив свежей зеленью.

