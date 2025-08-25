Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Минтай в брикетах под кабачковой шапочкой! Простое и бюджетное блюдо

Минтай в брикетах под кабачковой шапочкой! Простое и бюджетное блюдо! Невероятно сочный и ароматный минтай под нежным слоем кабачков и сыра! Этот рецепт гарантирует, что рыба никогда не будет сухой — сочная кабачковая «шапочка» сохраняет всю влагу и сок.

Ингредиенты

  • Минтай в брикетах — 4 шт.
  • Кабачок — 1 шт. (средний)
  • Помидоры — 2 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Сметана — 3 ст. л.
  • Сыр твёрдый — 100 г
  • Приправа для рыбы — 1 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Масло растительное — 1 ст. л.
  • Зелень — для подачи

Приготовление

  1. Рыбные брикеты выложите в форму для запекания, слегка смазанную маслом, и дайте полностью разморозиться. Посыпьте минтай приправой для рыбы и солью, обильно смажьте сметаной. Лук нарежьте полукольцами, помидоры — кружочками, кабачок — тонкими пластинами, чеснок измельчите.
  2. На рыбу выложите слой лука, затем кружочки помидоров и пластины кабачка. Посыпьте чесноком и слегка посолите. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 20 минут. Достаньте форму, посыпьте блюдо тёртым сыром и верните в духовку ещё на 10-15 минут до золотистой сырной корочки. Подавайте горячим, украсив свежей зеленью.

Ранее мы готовили кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингредиентов.

минтай
кабачки
простой рецепт
овощи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
