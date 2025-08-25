Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 10:30

Такая горбуша не сухая и тает во рту! Рыбка под сыром с помидорами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Такая горбуша не сухая и тает во рту! Рыбка под сырной корочкой с помидорами! Все дело в невероятном соусе-заливке, который пропитывает горбушу. Нежное филе горбуши под ароматной сырной шапкой с сочными помидорами. Простое и элегантное блюдо, которое украсит любой обед и поразит ваших гостей!

Ингредиенты

  • Филе горбуши — 400 г
  • Помидоры — 2 шт.
  • Лук — 2 шт. (1 жареный и 1 сырой)
  • Сметана — 3 ст. л.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Сыр твёрдый — 50 г
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Приготовление

  1. Смешайте сметану, измельчённый чеснок, жареный лук и тёртый сыр — это будет соус. На пергаментные «лодочки» выложите лук полукольцами, сверху — филе горбуши.
  2. Посолите, поперчите, смажьте частью сырного соуса. Разложите поверх помидоры ломтиками и покройте оставшимся соусом. Запекайте 25 минут при 180 °C до аппетитной золотистой корочки.

