Такая горбуша не сухая и тает во рту! Рыбка под сыром с помидорами

Такая горбуша не сухая и тает во рту! Рыбка под сырной корочкой с помидорами! Все дело в невероятном соусе-заливке, который пропитывает горбушу. Нежное филе горбуши под ароматной сырной шапкой с сочными помидорами. Простое и элегантное блюдо, которое украсит любой обед и поразит ваших гостей!

Ингредиенты

Филе горбуши — 400 г

Помидоры — 2 шт.

Лук — 2 шт. (1 жареный и 1 сырой)

Сметана — 3 ст. л.

Чеснок — 1 зубчик

Сыр твёрдый — 50 г

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Приготовление

Смешайте сметану, измельчённый чеснок, жареный лук и тёртый сыр — это будет соус. На пергаментные «лодочки» выложите лук полукольцами, сверху — филе горбуши. Посолите, поперчите, смажьте частью сырного соуса. Разложите поверх помидоры ломтиками и покройте оставшимся соусом. Запекайте 25 минут при 180 °C до аппетитной золотистой корочки.

