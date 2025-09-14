Рыбные котлеты «Вкусняшка» — бюджетный вариант обеда: вкусно и просто. Этот рецепт — настоящая магия, которая превращает самую простую рыбу в нежнейшие котлеты, тающие во рту. Идеальный способ накормить рыбой даже тех, кто её терпеть не может! Дети съедают их, не задавая лишних вопросов.
Ингредиенты (на 1 кг рыбы)
- Рыба (путассу, минтай, пикша) — 1 кг
- Яйца — 2–3 шт.
- Лук репчатый — 2 крупные головки
- Соль — по вкусу
- Перец черный молотый — по вкусу
- Майонез — 4 ст. л.
- Мука — 4 ст. л.
- Масло растительное — для жарки
Приготовление
- Филе не пропускайте через мясорубку, а нарежьте очень мелкими кубиками — это придает котлетам особую воздушную текстуру. Лук очистите и измельчите как можно мельче.
- В большую миску выложите рыбу, добавьте мелко нарезанный лук, яйца, майонез, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте массу до однородности. Консистенция должна быть такой, как на оладьи. Разогрейте на сковороде достаточное количество растительного масла. Выкладывайте массу столовой ложкой, формируя котлетки, и обжаривайте на огне чуть выше среднего с обеих сторон до аппетитной золотистой корочки. Подавайте горячими с картофельным пюре или любимым соусом!
