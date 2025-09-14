Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 12:00

Рыбные котлеты «Вкусняшка» — бюджетный вариант обеда: вкусно и просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рыбные котлеты «Вкусняшка» — бюджетный вариант обеда: вкусно и просто. Этот рецепт — настоящая магия, которая превращает самую простую рыбу в нежнейшие котлеты, тающие во рту. Идеальный способ накормить рыбой даже тех, кто её терпеть не может! Дети съедают их, не задавая лишних вопросов.

Ингредиенты (на 1 кг рыбы)

  • Рыба (путассу, минтай, пикша) — 1 кг
  • Яйца — 2–3 шт.
  • Лук репчатый — 2 крупные головки
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Майонез — 4 ст. л.
  • Мука — 4 ст. л.
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. Филе не пропускайте через мясорубку, а нарежьте очень мелкими кубиками — это придает котлетам особую воздушную текстуру. Лук очистите и измельчите как можно мельче.
  2. В большую миску выложите рыбу, добавьте мелко нарезанный лук, яйца, майонез, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте массу до однородности. Консистенция должна быть такой, как на оладьи. Разогрейте на сковороде достаточное количество растительного масла. Выкладывайте массу столовой ложкой, формируя котлетки, и обжаривайте на огне чуть выше среднего с обеих сторон до аппетитной золотистой корочки. Подавайте горячими с картофельным пюре или любимым соусом!

Ранее мы готовили сливочный минтай под сырной шапочкой! Нежнейшая рыбка в соусе.

рыба
котлеты
фарш
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.