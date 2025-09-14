Рыбные котлеты «Вкусняшка» — бюджетный вариант обеда: вкусно и просто. Этот рецепт — настоящая магия, которая превращает самую простую рыбу в нежнейшие котлеты, тающие во рту. Идеальный способ накормить рыбой даже тех, кто её терпеть не может! Дети съедают их, не задавая лишних вопросов.

Ингредиенты (на 1 кг рыбы)

Рыба (путассу, минтай, пикша) — 1 кг

Яйца — 2–3 шт.

Лук репчатый — 2 крупные головки

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Майонез — 4 ст. л.

Мука — 4 ст. л.

Масло растительное — для жарки

Приготовление

Филе не пропускайте через мясорубку, а нарежьте очень мелкими кубиками — это придает котлетам особую воздушную текстуру. Лук очистите и измельчите как можно мельче. В большую миску выложите рыбу, добавьте мелко нарезанный лук, яйца, майонез, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте массу до однородности. Консистенция должна быть такой, как на оладьи. Разогрейте на сковороде достаточное количество растительного масла. Выкладывайте массу столовой ложкой, формируя котлетки, и обжаривайте на огне чуть выше среднего с обеих сторон до аппетитной золотистой корочки. Подавайте горячими с картофельным пюре или любимым соусом!

Ранее мы готовили сливочный минтай под сырной шапочкой! Нежнейшая рыбка в соусе.