14 сентября 2025 в 06:21

На ужин и на праздничный стол — универсальный рецепт рыбки под соусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рыба в томатном соусе — это сытное и ароматное блюдо, которое сочетает нежную рыбу и овощи в насыщенном томатном соусе. Сочетание овощей и томатной основы создает гармоничный вкус, который подчеркивает, но не перебивает вкус рыбы. Это блюдо одинаково хорошо подавать горячим с гарниром или холодным как закуска.

1 кг рыбы нарезают порционными кусками, обваливают в муке и обжаривают до золотистой корочки. 2 луковицы, 2 болгарских перца и 2 моркови нарезают соломкой, пассеруют на смеси растительного и сливочного масла. Добавляют 5 измельченных зубчиков чеснока, 100–150 мл воды, 1 ст. л. уксуса, кетчуп по вкусу и щепотку перца. Тушат 10 минут. Рыбу выкладывают в соус, тушат под крышкой 15–20 минут. Подают с картофельным пюре или рисом.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

еда
рецепты
рыба
соусы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
