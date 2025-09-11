Вместо ухи готовлю греческий рыбный суп: вкуснейшее блюдо из минтая и картофеля. Наваристый бульон, нежное филе и свежие овощи создают гармоничную композицию. Идеальный выбор для тех, кто ценит средиземноморскую кухню.
Ингредиенты
- Минтай — 700 гр
- Лук репчатый — 2 шт
- Сельдерей — 3-4 черенка
- Чеснок — 5 зубчиков
- Помидоры — 3 шт
- Картофель — 500 гр
- Лавровый лист — 3 шт
- Сок лимона — 1 шт
- Петрушка — 3-4 веточки
- Укроп — 3-4 веточки
- Соль, перец черный — по вкусу
- Оливковое масло — по вкусу
- Вода — 2 л
Приготовление
- Лук нарежьте средним кубиком, сельдерей поперек толщиной около половины сантиметра. Чеснок крупно порубите ножом. Помидоры очистите от кожицы и нарежьте средними кубиками. Картофель почистите и нарежьте крупными кусочками. Рыбное филе нарежьте крупными порционными кусками. В кастрюле разогрейте оливковое масло, выложите нарезанный лук и сельдерей, обжаривайте на среднем огне пять минут, постоянно помешивая. Добавьте чеснок и обжаривайте еще пару минут до мягкости овощей. Затем выложите помидоры и картофель, тушите около минуты и залейте кипятком.
- Убавьте огонь и варите суп пятнадцать минут. После добавьте кусочки рыбы и проварите еще пятнадцать минут. В самом конце приготовления влейте лимонный сок и добавьте крупно нарезанную зелень, перемешайте и сразу снимите с огня. Готовый суп разлейте по тарелкам и подавайте с домашним хлебом.
Ранее мы готовили быстрый супчик с рисом и тунцом! Летнее блюдо без долгой варки бульона.