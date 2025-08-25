Появились подробности по делу об убийстве командира и участника СВО Селина

Курсант Рязанского высшего воздушно-десантного училища имени генерала Маргелова Илья Казанцев признался в убийстве 24-летнего заместителя командира взвода сержанта Ивана Селина, сообщает «Коммерсант». Он пояснил, что действовал из личной неприязни к сослуживцу.

Расследование дела находится под особым контролем военной прокуратуры Московского округа. По требованию адвоката семьи погибшего назначена дополнительная проверка, которая затронет начальника парашютного склада и других курсантов.

Заместитель командира взвода Иван Селин погиб во время учебно-тренировочных прыжков. Проверка снаряжения показала, что стропы основного и запасного парашютов оказались связаны.

Курсант Илья Казанцев признался, что именно он сделал это из-за конфликтов с Селиным и его жесткого обращения с личным составом. При этом он утверждает, что действовал в одиночку, однако родственники Селина сомневаются в его словах. По словам обвиняемого, он испытывал ненависть к сержанту, считая его вспыльчивым, излишне требовательным и высокомерным.

Погибший принимал участие в специальной военной операции. За службу он был удостоен медали «За боевые отличия».

Ранее суд арестовал Казанцева, обвиняемого в убийстве своего командира Селина. Трагедия произошла при учебном прыжке с Ан-2. Экспертиза показала, что стропы были намеренно связаны, а на них обнаружены следы ДНК Казанцева. Через два дня после возбуждения дела курсант написал явку с повинной, совпавшую с назначением молекулярно-генетической экспертизы.