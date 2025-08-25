Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В этом торте всего 78 ккал! Готовим настоящий шедевр здорового питания

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриный торт с перцами и шпинатом — это необычное и полезное блюдо, которое удивит даже искушенных гурманов. При калорийности всего 78 ккал оно сочетает сочность куриного фарша, свежесть зелени и сладость перцев. Такой торт станет отличной альтернативой традиционным пирогам для тех, кто следит за фигурой.

Для приготовления вам понадобится: 340 г куриной грудки, 215 г болгарского перца (2 цвета), 200 г творога 1,8%, 70 г куриного белка, а также шпинат, кинза, базилик, зеленый лук и укроп. Куриную грудку измельчают в блендере, добавляют соль и перец. Перцы нарезают тонкими полосками и тушат до мягкости. Творог смешивают с яичными белками и паприкой.

На противне формируют основу из фарша, выкладывают слоями перцы, шпинат и зелень, затем заливают творожной смесью. Выпекают при 220°C 15–20 минут на нижнем уровне, затем до румяной корочки. Подают как горячим, так и холодным.

Ранее сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

