Завтрак на сковороде! Никакой возни с духовкой — творожные шанежки с яблоками: вкусно, просто и необычно

Знаете, что идеально для утра? Эти творожные шанежки! Они будто созданы для того, чтобы день начинался с улыбки. Мягкие, воздушные, с легкой кислинкой творога и нежными кусочками яблок внутри. Аромат, пока они пекутся, поднимает всех с кровати быстрее любого будильника. Это тот самый случай, когда простое становится волшебным — минимум усилий, а на выходе получается настоящая домашняя магия. И ведь ничего сложного: творог, немного муки, яблоко. Зато как меняется настроение, когда ты отламываешь кусочек этой теплой, почти живой выпечки!

Вам понадобится: 250 г творога, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 1 ч. л. разрыхлителя, 6–7 ст. л. муки (около 180 г), 1 большое яблоко. Творог разомните вилкой, смешайте с яйцом, сахаром и солью. Добавьте разрыхлитель и постепенно подсыпайте муку — тесто должно получиться мягким, почти липнущим к рукам. Яблоко очистите от кожуры, нарежьте мелкими кубиками и аккуратно вмешайте в тесто. Стол присыпьте мукой, разделите тесто на 6–8 частей. Из каждой сформируйте шанежку — просто приплюсните ладонью в круглую лепешку. Выкладывайте на сухую сковороду, накройте крышкой и пеките на среднем огне минут 5–7 с каждой стороны, до золотистых пятнышек. Подавайте сразу, пока они теплые и самые вкусные! Можно сметану или мед подать — но и сами по себе они божественны.

