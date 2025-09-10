Завтрак, который разбудит лучше кофе: готовим тбилисскую яичницу

Тбилисская яичница — это традиционное грузинское блюдо, которое отличается насыщенным вкусом и ароматом свежих овощей и зелени. Сочетание нежных яиц, сочных помидоров и поджаренного лука создает гармоничный и сытный завтрак. Это блюдо готовится быстро и станет отличным началом дня, наполненным кавказским гостеприимством.

Луковицу нарезают полукольцами и обжаривают на 1 ст. л. сливочного масла до золотистого цвета. Добавляют 3 нарезанных кубиками помидора, тушат 5–7 минут до мягкости. Вливают 3 взбитых яйца, солят и перчат по вкусу. Готовят на среднем огне под крышкой 4–5 минут до готовности яиц. В конце посыпают крупно нарезанной зеленью — петрушкой и базиликом. Подают сразу в сковороде со свежим хлебом или лавашем.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.