10 сентября 2025 в 05:28

Завтрак, который разбудит лучше кофе: готовим тбилисскую яичницу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тбилисская яичница — это традиционное грузинское блюдо, которое отличается насыщенным вкусом и ароматом свежих овощей и зелени. Сочетание нежных яиц, сочных помидоров и поджаренного лука создает гармоничный и сытный завтрак. Это блюдо готовится быстро и станет отличным началом дня, наполненным кавказским гостеприимством.

Луковицу нарезают полукольцами и обжаривают на 1 ст. л. сливочного масла до золотистого цвета. Добавляют 3 нарезанных кубиками помидора, тушат 5–7 минут до мягкости. Вливают 3 взбитых яйца, солят и перчат по вкусу. Готовят на среднем огне под крышкой 4–5 минут до готовности яиц. В конце посыпают крупно нарезанной зеленью — петрушкой и базиликом. Подают сразу в сковороде со свежим хлебом или лавашем.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

еда
завтраки
Грузия
рецепты
яйца
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
