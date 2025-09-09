Готовим с вечера: эта запеканка тает во рту после ночи в холодильнике

Готовим с вечера: эта запеканка тает во рту после ночи в холодильнике

Готовим завтрак с вечера! Нежная запеканка с бананами — идеальный вариант для этого. Ее текстура становится более плотной и насыщенной после ночи в холодильнике — напоминает пудинг.

Для приготовления разомните 2 спелых банана, смешайте с 500 г творога, 2 яйцами, 3 ст. л. манки, 2 ст. л. сахара и щепоткой ванилина. Выложите массу в форму, сверху украсьте кружочками банана и отправьте в духовку на 35–40 минут при 180 °C. Готовую запеканку полностью остудите, затем накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на ночь.

За это время манка окончательно впитает влагу, творог уплотнится, а бананы пропитают блюдо сладким сиропом. Утром вас ждет нежный, бархатистый десерт — запеканка тает во рту после ночи в холодильнике. Подавайте его холодным или слегка подогретым — он станет идеальным завтраком без утренней суеты.

Ранее стало известно, как приготовить творожную запеканку с тыквой: отличный способ накормить детей полезными продуктами.