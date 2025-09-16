Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 11:00

Завернула яблоки в тесто — на выходе слоеная шарлотка с яблоками и изюмом! Пирог мечты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Слоеная шарлотка с яблоками, изюмом и миндалем — это изысканный десерт, который преобразит привычный рецепт до неузнаваемости. Хрустящее слоеное тесто, сочная яблочная начинка с пряностями и сладкими нотками изюма создают неповторимую гармонию вкуса и текстуры. Этот пирог станет звездой любого чаепития — он выглядит как шедевр из кондитерской, но готовится невероятно просто, ведь мы используем готовое тесто. Аромат корицы и ванили наполнит ваш дом уютом и предвкушением праздника.

Вам понадобится: 500 г готового слоеного дрожжевого теста, 4-5 яблок, 50 г изюма, 30 г миндаля, 2 ст. л. коричневого сахара, 1 ч. л. корицы, щепотка ванилина, 1 яйцо для смазывания. Разморозьте тесто. Яблоки очистите и нарежьте тонкими дольками. Изюм залейте кипятком на 10 минут, затем обсушите. Миндаль слегка обжарьте на сухой сковороде. Смешайте яблоки, изюм, миндаль, сахар, корицу и ванилин. Раскатайте тесто, выложите начинку, аккуратно заверните края. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистого цвета. Подавайте теплым с мороженым.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
пироги
яблоки
шарлотки
Мария Левицкая
М. Левицкая
