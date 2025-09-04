Запеканка «Гармошка» из лаваша и колбасы: 20 минут — и подаем к столу

Запеканка «Гармошка» из лаваша и колбасы: 20 минут — и подаем к столу! Эта аппетитная запеканка из лаваша с колбасой и сыром готовится просто, а выглядит эффектно! Хрустящие слои пропитываются яично-сырной смесью, создавая нежный вкус. Отличный вариант для завтрака или ужина!

Ингредиенты

Лаваш — 6 листов

Яйца — 3 шт.

Колбаса — 100 г

Молоко — 100 мл

Сыр тёртый — 100 г

Растительное масло — 30 мл

Петрушка рубленая — 2 ст. л.

Красный и чёрный перец — по вкусу

Приготовление

Лаваш нарежьте полосками и уложите в форму гармошкой, проложив кусочками колбасы. Взбейте яйца с молоком, добавьте сыр, петрушку и специи. Равномерно распределите смесь по лавашу, слегка прижимая. Сбрызните маслом и запекайте при 180 °C 20–25 минут до румяной корочки. Подавайте горячим!

