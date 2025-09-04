Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 14:00

Запеканка «Гармошка» из лаваша и колбасы: 20 минут — и подаем к столу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запеканка «Гармошка» из лаваша и колбасы: 20 минут — и подаем к столу! Эта аппетитная запеканка из лаваша с колбасой и сыром готовится просто, а выглядит эффектно! Хрустящие слои пропитываются яично-сырной смесью, создавая нежный вкус. Отличный вариант для завтрака или ужина!

Ингредиенты

  • Лаваш — 6 листов
  • Яйца — 3 шт.
  • Колбаса — 100 г
  • Молоко — 100 мл
  • Сыр тёртый — 100 г
  • Растительное масло — 30 мл
  • Петрушка рубленая — 2 ст. л.
  • Красный и чёрный перец — по вкусу

Приготовление

  1. Лаваш нарежьте полосками и уложите в форму гармошкой, проложив кусочками колбасы. Взбейте яйца с молоком, добавьте сыр, петрушку и специи. Равномерно распределите смесь по лавашу, слегка прижимая.
  2. Сбрызните маслом и запекайте при 180 °C 20–25 минут до румяной корочки. Подавайте горячим!

Ранее мы готовили кофейный пирог на кефире с насыщенным ароматом! Уютный, как в кофейне.

лаваш
закуска
пироги
КОЛБАСА
сыр
Ольга Шмырева
О. Шмырева
