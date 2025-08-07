Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Запеченные кабачки с чесноком и сыром! Вкусное блюдо для похудения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запеченные кабачки с чесноком и сыром! Низкокалорийное и ароматное блюдо, которое подойдет как легкий гарнир или самостоятельная закуска. Всего 73 ккал на 100 граммов!

Ингредиенты

  • Кабачки — 200 г (молодые)
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Сыр (твердый или сулугуни) — 80 г
  • Укроп и петрушка — по 2 веточки
  • Соль, черный перец — по вкусу
  • Помидорки черри — для подачи

Приготовление

  1. Кабачки нарежьте кольцами толщиной 0,5 см. В миске смешайте их с измельченной зеленью, чесноком (пропущенным через пресс), солью и перцем. Аккуратно перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.
  2. Выложите на противень, застеленный пергаментом, и запекайте в разогретой до 220°C духовке 25 минут. Достаньте, посыпьте натертым сыром и верните в духовку еще на 5 минут, пока сыр не расплавится.

Горячие кабачки украсьте помидорками черри и свежей зеленью. Подавайте как гарнир к курице или рыбе, основное блюдо с греческим йогуртом, холодную закуску.

Ранее мы готовили кабачковые оладьи с сыром — нежные и хрустящие! Закуска за 15 минут.

