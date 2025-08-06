Шоколадная колбаска без сахара! Нужен банан, хлебцы и какао

Шоколадная колбаска без сахара! Нужен банан, хлебцы и какао! Полезный десерт без выпечки с насыщенным какао-вкусом и хрустящей текстурой. Идеальный вариант для полезного перекуса или чаепития без чувства вины. На 100 граммов — около 200 калорий.

Ингредиенты

Банан — 300 г (2–3 спелых)

Какао-порошок — 20 г

Кокосовая стружка — 10 г

Хлебцы цельнозерновые — 50 г

Грецкие орехи — 40 г

Приготовление

Бананы размять вилкой до состояния пюре. Хлебцы измельчить в крошку. Орехи мелко порубить. Смешать все ингредиенты в миске до однородной массы. Выложить смесь на пищевую пленку, сформировать колбаску. Убрать в морозилку на 3–4 часа до застывания. Перед подачей нарезать ломтиками.

