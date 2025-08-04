Шоколадно-вишневый десерт за 10 минут! Простой бисквит и крем

Шоколадно-вишневый десерт за 10 минут! Этот нежный бисквит с йогуртовым кремом и ягодами станет вашим спасением, когда хочется сладкого без лишних калорий. Идеальный баланс вкуса и пользы!
Ингредиенты для бисквита (на 2 порции)
- Рисовая мука — 30 г
- Какао-порошок — 10 г
- Яйцо — 1 шт.
- Молоко — 2 ст. л.
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Разрыхлитель — ½ ч. л.
- Ванилин — щепотка
- Подсластитель — по вкусу
- Соль — на кончике ножа
Для крема и начинки
- Греческий йогурт — 200 г
- Замороженная вишня — 100 г
- Ванилин — щепотка
- Подсластитель — по вкусу
Приготовление
- В глубокой миске смешайте сухие ингредиенты: рисовую муку, какао, разрыхлитель, ванилин и соль. Добавьте яйцо, молоко и оливковое масло. Тщательно перемешайте до однородности.
- Тесто перелейте в кружку или силиконовую форму (заполняя не более чем на 2/3). Выпекайте в микроволновке на максимальной мощности 2 минуты — бисквит должен подняться, но остаться влажным внутри.
- Пока бисквит остывает, приготовьте крем: взбейте йогурт с ванилином и подсластителем. Вишню разморозьте при комнатной температуре. Поломайте корж, выложите слоями в креманки, чередуя с кремом и вишней.
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