Шоколадно-вишневый десерт за 10 минут! Простой бисквит и крем

Шоколадно-вишневый десерт за 10 минут! Простой бисквит и крем

Шоколадно-вишневый десерт за 10 минут! Этот нежный бисквит с йогуртовым кремом и ягодами станет вашим спасением, когда хочется сладкого без лишних калорий. Идеальный баланс вкуса и пользы!

Ингредиенты для бисквита (на 2 порции)

Рисовая мука — 30 г

Какао-порошок — 10 г

Яйцо — 1 шт.

Молоко — 2 ст. л.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Разрыхлитель — ½ ч. л.

Ванилин — щепотка

Подсластитель — по вкусу

Соль — на кончике ножа

Для крема и начинки

Греческий йогурт — 200 г

Замороженная вишня — 100 г

Ванилин — щепотка

Подсластитель — по вкусу

Приготовление

В глубокой миске смешайте сухие ингредиенты: рисовую муку, какао, разрыхлитель, ванилин и соль. Добавьте яйцо, молоко и оливковое масло. Тщательно перемешайте до однородности. Тесто перелейте в кружку или силиконовую форму (заполняя не более чем на 2/3). Выпекайте в микроволновке на максимальной мощности 2 минуты — бисквит должен подняться, но остаться влажным внутри. Пока бисквит остывает, приготовьте крем: взбейте йогурт с ванилином и подсластителем. Вишню разморозьте при комнатной температуре. Поломайте корж, выложите слоями в креманки, чередуя с кремом и вишней.

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