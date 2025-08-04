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04 августа 2025 в 13:30

Шоколадно-вишневый десерт за 10 минут! Простой бисквит и крем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шоколадно-вишневый десерт за 10 минут! Этот нежный бисквит с йогуртовым кремом и ягодами станет вашим спасением, когда хочется сладкого без лишних калорий. Идеальный баланс вкуса и пользы!

Ингредиенты для бисквита (на 2 порции)

  • Рисовая мука — 30 г
  • Какао-порошок — 10 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Молоко — 2 ст. л.
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Разрыхлитель — ½ ч. л.
  • Ванилин — щепотка
  • Подсластитель — по вкусу
  • Соль — на кончике ножа

Для крема и начинки

  • Греческий йогурт — 200 г
  • Замороженная вишня — 100 г
  • Ванилин — щепотка
  • Подсластитель — по вкусу

Приготовление

  1. В глубокой миске смешайте сухие ингредиенты: рисовую муку, какао, разрыхлитель, ванилин и соль. Добавьте яйцо, молоко и оливковое масло. Тщательно перемешайте до однородности.
  2. Тесто перелейте в кружку или силиконовую форму (заполняя не более чем на 2/3). Выпекайте в микроволновке на максимальной мощности 2 минуты — бисквит должен подняться, но остаться влажным внутри.
  3. Пока бисквит остывает, приготовьте крем: взбейте йогурт с ванилином и подсластителем. Вишню разморозьте при комнатной температуре. Поломайте корж, выложите слоями в креманки, чередуя с кремом и вишней.

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бисквит
десерты
сладости
выпечка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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