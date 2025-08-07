«Это смешно»: теннисист из США призвал вернуть флаг спортсменам из России

Российским теннисистам следует вернуть флаг, заявил в соцсети Х завершивший карьеру в 2023 году американский теннисист Джон Изнер. Бывшая восьмая ракетка мира Изнер счел ситуацию нелепой. Подписчики теннисиста согласились с его мнением. По их мнению, отсутствие рукопожатий между российскими и украинскими спортсменами тоже выглядит нелепо.

Можно российским теннисистам вернуть их флаг? Это уже немного смешно, — отметил Изнер.

До этого стало известно, что российская теннисистка Анна Калинская проиграла канадке Лейле Фернандес в финале турнира категории WTA 500 в Вашингтоне. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2. Спортсменки провели на корте один час девять минут.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира Янник Синнер одержал победу над Карлосом Алькарасом в финале Уимблдона. Итальянец выиграл матч со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 и впервые стал чемпионом турнира в Лондоне. В решающем матче Синнер уступил первую партию, но затем трижды подряд взял сет. Финал продолжался три часа и четыре минуты.