07 августа 2025 в 09:49

В Петербурге возбудили дело после наезда машины каршеринга на остановку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

После наезда каршерингового автомобиля на автобусную остановку в Красносельском районе Петербурга возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России. В результате инцидента погибла женщина, еще одна пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.

По факту ДТП полицейским следствием возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ, — говорится в сообщении.

В результате ДТП погибла женщина 1985 года рождения. В крайне тяжелом состоянии госпитализирована пострадавшая 1954 года рождения. Водитель попытался скрыться, но полицейские задержали его по горячим следам.

До этого неизвестный водитель насмерть сбил 37-летнего мужчину в Муйском районе Бурятии и скрылся с места ДТП. Авария случилась в поселке Таксимо. Водитель совершил наезд на человека в вечернее время у железнодорожного шлагбаума, расположенного рядом с аэропортом. На момент прибытия скорой помощи пешеход еще был жив. Мужчину госпитализировали, однако в медицинском учреждении он скончался от полученных травм.

ДТП
Cанкт-Петербург
пешеходы
каршеринг
погибшие
пострадавшие
