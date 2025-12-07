ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 11:45

Оказавшуюся под машиной женщину пришлось вызволять при помощи гидравлики

В Пермском крае автомобиль сбил женщину и оказался в кювете

Фото: vk.com/kungurspas
В Кунгуре Пермского края женщина отделалась легким испугом после того, как на нее наехал кроссовер, передает пресс-служба поисково-спасательной службы. По предварительной информации, машина оказалась в кювете.

ДТП произошло на улице Воровского. На место аварии оперативно прибыли спасатели, которые при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли женщину 1969 года рождения. Пострадавшую передали медикам, которые ее осмотри и отпустили домой.

Ранее сообщалось, что мусоровоз сбил женщину на пешеходном переходе в Улан-Удэ. Россиянка, увидев приближающееся транспортное средство, ускорилась и пыталась перебежать дорогу. Водитель мусоровоза пытался уйти от столкновения, однако все же задел пешехода.

До этого пенсионер за рулем Hyundai ix35 сбил 15-летнюю девушку на пешеходном переходе на трассе в Челябинской области. Подростка госпитализировали со множественными травмами. Инцидент произошел утром 5 декабря на трассе Челябинск — Аэропорт. Известно, что виновнику аварии 73 года.

ДТП
аварии
пешеходы
Пермский край
